Consumentenprijzen in oktober opnieuw hoger: inflatiedruk blijft

In oktober 2025 zijn de consumentenprijzen in Suriname verder gestegen. Het Algemeen Bureau

voor de Statistiek (ABS) meldt dat de Consumenten Prijs Index (CPI) uitkwam op circa 214

punten, hoger dan in september. De maandinflatie prijsstijging van maand tot maand bedraagt

1,7%, terwijl de prijzen ten opzichte van oktober 2024 gemiddeld 11,9% zijn gestegen.

Hoewel de stijging minder scherp is dan in voorgaande jaren, blijft de inflatiedruk voelbaar voor

huishoudens. De prijsstijgingen zijn vooral merkbaar bij:

voeding en dranken;

vervoer en brandstof;

energie en nutsvoorzieningen;

diverse diensten.

De CPI laat zien dat het leven opnieuw duurder is geworden, dat een afvlakking van de inflatie

nog niet zichtbaar is en dat huishoudens nauwelijks verlichting ervaren, ondanks stabielere

wisselkoersen. Structurele zorgen over de prijsontwikkeling blijven bestaan.

Suriname blijft kwetsbaar voor prijsschommelingen door factoren zoals:

Sterke importafhankelijkheid;

Wisselingen in brandstofprijzen;

Beperkte lokale productie;

Wisselkoersdruk;

Onzekerheid op internationale markten.

Zolang de maandinflatie blijft stijgen, is het risico aanwezig dat consumentenprijzen in de nabije

toekomst verder oplopen.