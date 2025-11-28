Chinese en Hongkongse Diplomaten Bezoeken President Simons voor Verdere Samenwerkingsgesprekken

President Jennifer Simons ontving op woensdag 26 november 2025 een delegatie uit Hong Kong

en China in het presidentieel paleis. Jim Lok, honorair consul van Suriname in Hong Kong, en

Zhang Run, directeur-generaal van het Department of Latin American and Caribbean Affairs van

het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, maakten deel uit van het bezoek. Ministers

Melvin Bouva (BIS), Stephen Tsang (OWRO) en Chief of Staff Sergio Akiemboto waren

eveneens aanwezig.

Lok gaf aan dat het overleg juist in het jaar van Surinames vijftigste onafhankelijkheidsviering

een bijzonder moment vormde. Hij sprak met de president over kansen voor economische groei

en toekomstige ontwikkelingsinitiatieven, en deelde aanbevelingen die de samenwerking kunnen

versterken. Daarnaast wees hij op de toonaangevende expertise van Hong Kong in de financiële

sector en de handel in edelmetalen, verwijzend naar de recent opgestarte Hong Kong Gold

Exchange. Suriname onderzoekt, op instructie van de president, mogelijke vormen van

samenwerking rond goud- en edelmetaalhandel.

Zhang Run benadrukte dat hij de open en positieve houding van Simons zeer waardeerde.

Volgens hem beschikken China en Suriname over ruime mogelijkheden om de bestaande relatie

te verdiepen, wat volgens hem tastbare voordelen zou opleveren voor beide landen.

De Chinese diplomaat feliciteerde Suriname tevens met het vijftigjarig

onafhankelijkheidsjubileum en sprak zijn wens uit dat het land verdere vooruitgang, eenheid en

stabiliteit zal blijven ervaren.