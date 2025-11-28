Chinese en Hongkongse Diplomaten Bezoeken President Simons voor Verdere Samenwerkingsgesprekken

President Jennifer Simons ontving op woensdag 26 november 2025 een delegatie uit Hong Kong
en China in het presidentieel paleis. Jim Lok, honorair consul van Suriname in Hong Kong, en
Zhang Run, directeur-generaal van het Department of Latin American and Caribbean Affairs van
het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, maakten deel uit van het bezoek. Ministers
Melvin Bouva (BIS), Stephen Tsang (OWRO) en Chief of Staff Sergio Akiemboto waren
eveneens aanwezig.
Lok gaf aan dat het overleg juist in het jaar van Surinames vijftigste onafhankelijkheidsviering
een bijzonder moment vormde. Hij sprak met de president over kansen voor economische groei
en toekomstige ontwikkelingsinitiatieven, en deelde aanbevelingen die de samenwerking kunnen
versterken. Daarnaast wees hij op de toonaangevende expertise van Hong Kong in de financiële
sector en de handel in edelmetalen, verwijzend naar de recent opgestarte Hong Kong Gold
Exchange. Suriname onderzoekt, op instructie van de president, mogelijke vormen van
samenwerking rond goud- en edelmetaalhandel.
Zhang Run benadrukte dat hij de open en positieve houding van Simons zeer waardeerde.
Volgens hem beschikken China en Suriname over ruime mogelijkheden om de bestaande relatie
te verdiepen, wat volgens hem tastbare voordelen zou opleveren voor beide landen.
De Chinese diplomaat feliciteerde Suriname tevens met het vijftigjarig
onafhankelijkheidsjubileum en sprak zijn wens uit dat het land verdere vooruitgang, eenheid en
stabiliteit zal blijven ervaren.