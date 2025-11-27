Zesde kinderchirurgische darm missie in Diakonessenhuis succesvol afgesloten

Het Diakonessenhuis heeft voor de zesde keer een succesvolle kinderchirurgische darmmissie
afgerond. Tijdens de missie, die plaatsvond van 10 tot en met 24 november, ondergingen tien
kinderen met ernstige darmaandoeningen een operatie. Zeven van hen zijn inmiddels ontslagen;
drie kinderen blijven nog onder gespecialiseerde observatie op de kinderafdeling.
De ingrepen werden uitgevoerd door de Surinaamse chirurg Anuska Jewbali in samenwerking
met de Nederlandse kinderchirurg Justin de Jong. De jaarlijkse missie, die sinds 2007 bestaat en
vanaf 2020 standaard in het Diakonessenhuis wordt gehouden, heeft als doel om kinderen in
Suriname toegang te geven tot hooggespecialiseerde zorg die anders moeilijk bereikbaar zou zijn
in het buitenland. Daarnaast wordt gericht gewerkt aan kennisoverdracht aan Surinaamse artsen
en verpleegkundigen.
“Het betreft een nationale missie. Kinderen uit heel Suriname worden aangemeld en ons team
verzorgt de volledige voorbereiding,” aldus Jewbali.
Het lokaal uitvoeren van de operaties levert belangrijke voordelen op: minder medische kosten
voor gezinnen en de mogelijkheid voor kinderen om tijdens hun herstel dicht bij hun ouders te
blijven. Dankzij het 24-uurs ouderparticipatiemodel op de kinderafdeling wordt de zorg verder
versterkt. Het verpleegkundig team kreeg steun van de Nederlandse kinderverpleegkundig
specialist Marijke Voskeuil.
Tijdens deze missie werden onder meer kinderen behandeld met anorectale malformaties,
darmatresieën, de ziekte van Hirschsprung en oesophagus-atresieën. De patiënten varieerden in
leeftijd van twee maanden tot tien jaar. “Alle tien operaties zijn technisch goed verlopen,”
bevestigt Jewbali.