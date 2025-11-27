Zesde kinderchirurgische darm missie in Diakonessenhuis succesvol afgesloten

Het Diakonessenhuis heeft voor de zesde keer een succesvolle kinderchirurgische darmmissie

afgerond. Tijdens de missie, die plaatsvond van 10 tot en met 24 november, ondergingen tien

kinderen met ernstige darmaandoeningen een operatie. Zeven van hen zijn inmiddels ontslagen;

drie kinderen blijven nog onder gespecialiseerde observatie op de kinderafdeling.

De ingrepen werden uitgevoerd door de Surinaamse chirurg Anuska Jewbali in samenwerking

met de Nederlandse kinderchirurg Justin de Jong. De jaarlijkse missie, die sinds 2007 bestaat en

vanaf 2020 standaard in het Diakonessenhuis wordt gehouden, heeft als doel om kinderen in

Suriname toegang te geven tot hooggespecialiseerde zorg die anders moeilijk bereikbaar zou zijn

in het buitenland. Daarnaast wordt gericht gewerkt aan kennisoverdracht aan Surinaamse artsen

en verpleegkundigen.

“Het betreft een nationale missie. Kinderen uit heel Suriname worden aangemeld en ons team

verzorgt de volledige voorbereiding,” aldus Jewbali.

Het lokaal uitvoeren van de operaties levert belangrijke voordelen op: minder medische kosten

voor gezinnen en de mogelijkheid voor kinderen om tijdens hun herstel dicht bij hun ouders te

blijven. Dankzij het 24-uurs ouderparticipatiemodel op de kinderafdeling wordt de zorg verder

versterkt. Het verpleegkundig team kreeg steun van de Nederlandse kinderverpleegkundig

specialist Marijke Voskeuil.

Tijdens deze missie werden onder meer kinderen behandeld met anorectale malformaties,

darmatresieën, de ziekte van Hirschsprung en oesophagus-atresieën. De patiënten varieerden in

leeftijd van twee maanden tot tien jaar. “Alle tien operaties zijn technisch goed verlopen,”

bevestigt Jewbali.