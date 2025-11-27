Suriname en Cuba vernieuwen samenwerking in hoger onderwijs

Suriname en Cuba hebben op maandag 24 november 2025 een vernieuwd Memorandum of
Understanding (MoU) ondertekend om de bilaterale samenwerking op het gebied van hoger
onderwijs te versterken. Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de
Cubaanse minister van Hoger Onderwijs, Walter Baluja García, zetten hun handtekening tijdens
een officiële bijeenkomst op het ministerie.
De vernieuwde overeenkomst legt de nadruk op kennisuitwisseling, onderzoeksontwikkeling en
versterking van capaciteiten. Minister Baluja García benadrukte dat Cuba de focus wil leggen op
prioritaire sectoren zoals hernieuwbare energie, voedselproductie en technologische
ontwikkeling, inclusief kunstmatige intelligentie.
Minister Currie onderschrijft deze thema’s, maar pleitte daarnaast voor het opnemen van
onderwerpen die bijdragen aan sociale samenhang en persoonlijke ontwikkeling. “Het is van
groot belang dat mensen leren omgaan met anderen. Hooggeschoold zijn heeft weinig waarde als
mensen niet gelukkig zijn,” aldus Currie. Hij benadrukte dat normen, waarden en mentale
gezondheidszorg belangrijke aanvullende pijlers zijn binnen de samenwerking.
Met deze ondertekening zetten Suriname en Cuba een nieuwe stap in hun historisch
partnerschap. De landen zullen gezamenlijk programma’s ontwikkelen, studenten- en
docentenuitwisselingen stimuleren en academische ondersteuning verder uitwerken.