Suriname en Cuba vernieuwen samenwerking in hoger onderwijs

Suriname en Cuba hebben op maandag 24 november 2025 een vernieuwd Memorandum of

Understanding (MoU) ondertekend om de bilaterale samenwerking op het gebied van hoger

onderwijs te versterken. Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de

Cubaanse minister van Hoger Onderwijs, Walter Baluja García, zetten hun handtekening tijdens

een officiële bijeenkomst op het ministerie.

De vernieuwde overeenkomst legt de nadruk op kennisuitwisseling, onderzoeksontwikkeling en

versterking van capaciteiten. Minister Baluja García benadrukte dat Cuba de focus wil leggen op

prioritaire sectoren zoals hernieuwbare energie, voedselproductie en technologische

ontwikkeling, inclusief kunstmatige intelligentie.

Minister Currie onderschrijft deze thema’s, maar pleitte daarnaast voor het opnemen van

onderwerpen die bijdragen aan sociale samenhang en persoonlijke ontwikkeling. “Het is van

groot belang dat mensen leren omgaan met anderen. Hooggeschoold zijn heeft weinig waarde als

mensen niet gelukkig zijn,” aldus Currie. Hij benadrukte dat normen, waarden en mentale

gezondheidszorg belangrijke aanvullende pijlers zijn binnen de samenwerking.

Met deze ondertekening zetten Suriname en Cuba een nieuwe stap in hun historisch

partnerschap. De landen zullen gezamenlijk programma’s ontwikkelen, studenten- en

docentenuitwisselingen stimuleren en academische ondersteuning verder uitwerken.