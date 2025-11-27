politie

Verdachte aangehouden voor geweldsincident in Chinese winkel

  • November 27, 2025

De politie van het bureau Latour heeft op maandag 24 november 2025 de 47-jarige W.B. in
verzekering gesteld wegens mishandeling van een winkelierster en haar zoon.

Uit verklaringen blijkt dat de man, die vermoedelijk een geestelijke beperking heeft, regelmatig
in de winkel komt. De afgelopen tijd vertoonde hij herhaaldelijk ongewenst gedrag, waaronder
spugen in de zaak. Op zondag 23 november 2025 werd hij door de zoon van de eigenaresse
aangesproken om het pand te verlaten. Dit leidde tot een agressieve uitbarsting. W.B. pakte een
blik van een schap en sloeg de jongeman daarmee meerdere keren. De moeder die haar zoon te
hulp schoot, werd eveneens door de verdachte aangevallen.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de man al vertrokken. Hij werd later opgespoord en
aangehouden. De winkelierster en haar zoon zijn, vanwege pijnklachten, verwezen naar de
Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is W.B. hangende het onderzoek in verzekering
gesteld.

