Dc’s tevreden over schoonmaak na Srefidensi, maar roepen burgers op tot verantwoordelijkheid

Districtscommissarissen Marlon Budike (Paramaribo-Noord) en Ruchsana Ilahibaks

(Paramaribo-Midden) kijken tevreden terug op de schoonmaakwerkzaamheden die volgden na de

Srefidensi-festiviteiten. Hoewel zij liever hadden gezien dat het opruimen direct na afloop kon

starten, moest eerst worden gewacht tot alle feestvierders het terrein hadden verlaten. Beide

bestuurders benadrukken tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat een schone

stad alleen mogelijk is wanneer ook burgers hun verantwoordelijkheid nemen.

Budike geeft aan dat de gebieden onder zijn beheer de Palmentuin, Grote Combéweg en het

Uitgaanscentrum efficiënt zijn aangepakt. Er waren vooraf afspraken gemaakt met organisaties

die evenementen in de Palmentuin organiseerden, zodat het afval na afloop snel verwijderd kon

worden.

Ilahibaks laat weten dat er tot vroeg in de ochtend gefeest werd, waardoor opruimen simpelweg

niet eerder mogelijk was. Organisatoren zijn volgens de vergunning verplicht om het terrein

schoon achter te laten, maar dat kan pas zodra alle activiteiten zijn beëindigd. Ze wijst erop dat

de overheid kan ingrijpen wanneer regels niet worden nageleefd, bijvoorbeeld door geen nieuwe

vergunningen te verlenen. “Zodra het feest stopt, moet het opruimen meteen beginnen. Dat wordt

onze prioriteit,” aldus Ilahibaks.

De dc’s benadrukken dat het schoonhouden van de stad niet alleen bij de overheid ligt. Wanneer

burgers hun eigen afval opruimen of gebruikmaken van afvaltonnen, wordt de druk op de

schoonmaakdiensten al aanzienlijk verminderd. Ze roepen daarom op tot meer bewustwording

binnen de samenleving over verantwoordelijk omgaan met vuil.