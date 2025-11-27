Vijfde permanente schaaktafel in Suriname onthuld op AMS-terrein

De vijfde permanente schaaktafel in Suriname is op maandag 24 november 2025 officieel in
gebruik genomen op het terrein van de Algemene Middelbare School (AMS). De onthulling is
onderdeel van het schaakinitiatief van de Rotary Club Paramaribo Central, dat sinds 2011 wordt
uitgevoerd, en de Reünie Club AMS. Het project begon als pilot op zes lagere scholen, met als
doel schaken onderdeel te maken van het onderwijs. Inmiddels hebben meer dan duizend
leerlingen kennisgemaakt met de denksport.
Het initiatief richt zich nu op het plaatsen van schaaktafels op diverse locaties, waaronder
scholen en openbare ruimten. De nieuwe AMS-tafel is de vijfde in de reeks, met als uiteindelijke
doel dat elke school in Suriname een eigen schaaktafel krijgt.
Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Currie, woonde de onthulling bij en
benadrukte dat de uitbreiding niet beperkt moet blijven tot Paramaribo. Hij pleitte voor gelijke
toegang tot schaken in alle delen van het land en gaf aan dat de eerstvolgende schaaktafel in het
binnenland geplaatst moet worden, zodat ook kinderen buiten de stad kunnen deelnemen aan de
denksport.
Rotary-president Sandro Alberga riep leerlingen op om zorgvuldig om te gaan met de tafel en de
schaakstukken. Daarnaast kondigde hij aan dat er binnenkort een damtafel wordt geplaatst,
waarmee op het AMS-terrein een complete Denksport Hoek zal ontstaan.