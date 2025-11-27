Vijfde permanente schaaktafel in Suriname onthuld op AMS-terrein

De vijfde permanente schaaktafel in Suriname is op maandag 24 november 2025 officieel in

gebruik genomen op het terrein van de Algemene Middelbare School (AMS). De onthulling is

onderdeel van het schaakinitiatief van de Rotary Club Paramaribo Central, dat sinds 2011 wordt

uitgevoerd, en de Reünie Club AMS. Het project begon als pilot op zes lagere scholen, met als

doel schaken onderdeel te maken van het onderwijs. Inmiddels hebben meer dan duizend

leerlingen kennisgemaakt met de denksport.

Het initiatief richt zich nu op het plaatsen van schaaktafels op diverse locaties, waaronder

scholen en openbare ruimten. De nieuwe AMS-tafel is de vijfde in de reeks, met als uiteindelijke

doel dat elke school in Suriname een eigen schaaktafel krijgt.

Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Currie, woonde de onthulling bij en

benadrukte dat de uitbreiding niet beperkt moet blijven tot Paramaribo. Hij pleitte voor gelijke

toegang tot schaken in alle delen van het land en gaf aan dat de eerstvolgende schaaktafel in het

binnenland geplaatst moet worden, zodat ook kinderen buiten de stad kunnen deelnemen aan de

denksport.

Rotary-president Sandro Alberga riep leerlingen op om zorgvuldig om te gaan met de tafel en de

schaakstukken. Daarnaast kondigde hij aan dat er binnenkort een damtafel wordt geplaatst,

waarmee op het AMS-terrein een complete Denksport Hoek zal ontstaan.