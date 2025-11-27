Suriname en India versterken landbouwsamenwerking tijdens beleefdheidsbezoek

Minister Mike Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ontving op 24 november de

Indiase ambassadeur Subhas Prasad Gupta voor een beleefdheidsbezoek. Tijdens het gesprek

werd stilgestaan bij de voortzetting en versterking van de bilaterale samenwerking tussen

Suriname en India.

Beide partijen kwamen overeen dat de tweejaarlijkse bijeenkomst van de gezamenlijke

werkgroep van LVV en het Indiase Ministerie van Landbouw in het tweede kwartaal van 2026

zal plaatsvinden. Deze vergadering, die in Suriname wordt gehouden, zal zich richten op eerder

voorgestelde thema’s binnen de landbouwsamenwerking.

Minister Noersalim gaf aan dat hij bijzondere aandacht wil voor onderwerpen als climate smart

agriculture, voedselverwerking, verbetering van de rijstsector en het gebruik van zonne-energie

binnen de landbouw. Hij wil deze thema’s nadrukkelijk op de agenda van de komende

werkgroepbijeenkomst terugzien.

Daarnaast werd gesproken over de bouw en inrichting van de ‘food grade’ ISI 22000-2018

markoesaverwerkingshal. De realisatie van dit project is al ver gevorderd: Suriname verzorgt de

bouw van de faciliteit, terwijl India via een grant de benodigde machines levert. Deze grant

maakt het mogelijk om markoesa lokaal te verwerken en te verpakken.

Oorspronkelijk was het doel om het project in 2025 af te ronden, maar de uiteindelijke

opleverdatum hangt nog af van technische informatie over de machines en installatie. Minister

Noersalim verzekerde dat deze gegevens binnen twee weken beschikbaar zullen zijn.

Ook de eerder door India verstrekte food grants zijn inmiddels succesvol afgerond. Hierbij zijn

verschillende Indiase voedingsproducten verdeeld onder de Surinaamse bevolking. Minister

Noersalim sprak namens Suriname zijn dank uit voor deze ondersteuning.