Drie voormalige SLM-topfunctionarissen opgeroepen voor de rechter

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft drie oud-functionarissen van de Surinaamse Luchtvaart
Maatschappij (SLM) gedagvaard om op 5 december 2025 voor de rechtbank te verschijnen. Zij
worden verdacht van een reeks strafbare feiten, waaronder corruptie, oplichting en valsheid in
geschrifte. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar misstanden binnen de
luchtvaartmaatschappij.
De dagvaarding betreft:
- Xaviera Jessurun, voormalig president-commissaris
- Paul de Haan, voormalig directeur
- Prenobe Bissessur, consultant
Het OM besloot tot vervolging nadat het gerechtelijk vooronderzoek (GVO) op 21 november
2025 formeel werd afgesloten en het dossier op 24 november werd overgedragen.
De drie worden onder meer verdacht van:
• schending van de Anti-Corruptiewet
• oplichting in vereniging
• valsheid in geschrifte
• overtreding van de Vuurwapenwet
• mogelijke betrokkenheid bij witwaspraktijken
Volgens het OM is strikte handhaving van integriteit binnen staatsbedrijven noodzakelijk.
Verdachte handelingen worden daarom, na zorgvuldige beoordeling, aan de rechter voorgelegd.