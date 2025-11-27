Drie voormalige SLM-topfunctionarissen opgeroepen voor de rechter

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft drie oud-functionarissen van de Surinaamse Luchtvaart

Maatschappij (SLM) gedagvaard om op 5 december 2025 voor de rechtbank te verschijnen. Zij

worden verdacht van een reeks strafbare feiten, waaronder corruptie, oplichting en valsheid in

geschrifte. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar misstanden binnen de

luchtvaartmaatschappij.

De dagvaarding betreft:

Xaviera Jessurun, voormalig president-commissaris

Paul de Haan, voormalig directeur

Prenobe Bissessur, consultant

Het OM besloot tot vervolging nadat het gerechtelijk vooronderzoek (GVO) op 21 november

2025 formeel werd afgesloten en het dossier op 24 november werd overgedragen.



De drie worden onder meer verdacht van:

• schending van de Anti-Corruptiewet

• oplichting in vereniging

• valsheid in geschrifte

• overtreding van de Vuurwapenwet

• mogelijke betrokkenheid bij witwaspraktijken

Volgens het OM is strikte handhaving van integriteit binnen staatsbedrijven noodzakelijk.

Verdachte handelingen worden daarom, na zorgvuldige beoordeling, aan de rechter voorgelegd.