Suriname en Verenigde Staten markeren 50 jaar diplomatieke relaties

Suriname en de Verenigde Staten hebben op 26 november 2025 hun 50-jarig diplomatiek
jubileum herdacht tijdens een officiële bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade. President
Jennifer Simons en de Amerikaanse ambassadeur Robert Faucher stonden stil bij de
ontwikkeling van de bilaterale relatie en benadrukten het belang van verdere samenwerking. Ter
gelegenheid van deze mijlpaal presenteerde de ambassade een speciaal jubileumboek dat de
diversiteit en diepgang van de onderlinge betrekkingen weerspiegelt.
De ceremonie werd bijgewoond door vooraanstaande gasten uit de publieke en private sector,
waaronder vertegenwoordigers van de American Chamber of Commerce of Suriname
(AmCham). De diplomatieke relatie tussen beide landen begon op 26 november 1975, één dag na
Surinames onafhankelijkheid, toen de VS onder president Gerald Ford het jonge land officieel
erkenden.
In haar toespraak wees president Simons op de steun die Suriname vanaf het begin ontving: “De
Verenigde Staten hebben vanaf dag één bijgedragen via educatieve programma’s, medische
missies en veiligheidssamenwerking.” Ook prees zij de rol van Amerikaanse bedrijven:
“Gedurende vijf decennia hebben zij niet alleen geïnvesteerd, maar ook kennis overgedragen en
banen gecreëerd. Daarmee vormden zij vaak belangrijke pijlers van onze economie.” Simons
sprak haar dank uit aan alle partners en benadrukte het belang van “een toekomst gebouwd op
samenwerking en gedeelde waarden.”
Ambassadeur Faucher herhaalde dat de VS vastbesloten zijn de relaties te versterken. Hij bood
president Simons het jubileumboek ‘Common Past, Shared Future: United States and Suriname
50 Connections’ aan. Volgens hem brengen de 50 verhalen in het boek duidelijk naar voren hoe
de twee landen door de tijd heen met elkaar verbonden zijn.
Het boekwerk wordt gezien als zowel een eerbetoon aan het verleden als een richtingwijzer voor
toekomstige samenwerking.