Suriname en Verenigde Staten markeren 50 jaar diplomatieke relaties

Suriname en de Verenigde Staten hebben op 26 november 2025 hun 50-jarig diplomatiek

jubileum herdacht tijdens een officiële bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade. President

Jennifer Simons en de Amerikaanse ambassadeur Robert Faucher stonden stil bij de

ontwikkeling van de bilaterale relatie en benadrukten het belang van verdere samenwerking. Ter

gelegenheid van deze mijlpaal presenteerde de ambassade een speciaal jubileumboek dat de

diversiteit en diepgang van de onderlinge betrekkingen weerspiegelt.

De ceremonie werd bijgewoond door vooraanstaande gasten uit de publieke en private sector,

waaronder vertegenwoordigers van de American Chamber of Commerce of Suriname

(AmCham). De diplomatieke relatie tussen beide landen begon op 26 november 1975, één dag na

Surinames onafhankelijkheid, toen de VS onder president Gerald Ford het jonge land officieel

erkenden.

In haar toespraak wees president Simons op de steun die Suriname vanaf het begin ontving: “De

Verenigde Staten hebben vanaf dag één bijgedragen via educatieve programma’s, medische

missies en veiligheidssamenwerking.” Ook prees zij de rol van Amerikaanse bedrijven:

“Gedurende vijf decennia hebben zij niet alleen geïnvesteerd, maar ook kennis overgedragen en

banen gecreëerd. Daarmee vormden zij vaak belangrijke pijlers van onze economie.” Simons

sprak haar dank uit aan alle partners en benadrukte het belang van “een toekomst gebouwd op

samenwerking en gedeelde waarden.”

Ambassadeur Faucher herhaalde dat de VS vastbesloten zijn de relaties te versterken. Hij bood

president Simons het jubileumboek ‘Common Past, Shared Future: United States and Suriname

50 Connections’ aan. Volgens hem brengen de 50 verhalen in het boek duidelijk naar voren hoe

de twee landen door de tijd heen met elkaar verbonden zijn.

Het boekwerk wordt gezien als zowel een eerbetoon aan het verleden als een richtingwijzer voor

toekomstige samenwerking.