Internationale experts ondersteunen Suriname bij aanpak van hardnekkige landbouwplagen

In Suriname vond afgelopen week een belangrijke vervolgmissie plaats in het kader van het

FAO-project TCP/SUR/4002, dat gericht is op geïntegreerde plaagbeheersing en biologische

bestrijding ter bevordering van duurzame voedselproductie. Twee internationale specialisten Dr.

Ana Díaz-Montilla uit Colombia en Anne Desrochers (MSc) van de FAO-vertegenwoordiging in

Barbados werkten samen met deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

(LVV) om de situatie rond twee ernstige insectenplagen verder te onderzoeken: de Carambola

fruitvlieg en de tomaatboorder.

Deze plagen vormen al jaren een bedreiging voor Surinaamse gewassen. De Carambola

fruitvlieg, die sinds de jaren ’90 in het land voorkomt, veroorzaakt grote verliezen bij

verschillende fruitsoorten doordat de larven zich in de vruchten ontwikkelen. De tomaatboorder,

een mot die in 2005 in Suriname werd waargenomen, richt vooral schade aan bij tomaat en de

populaire boulangervrucht. De interne aantasting is vaak pas zichtbaar na het opensnijden van de

vruchten, wat de export vooral naar de Europese Unie in gevaar brengt. Regelmatige meldingen

van besmette partijen kunnen zelfs leiden tot strengere handelsbeperkingen.

Tijdens de missie zijn verschillende landbouwgebieden bezocht, waaronder percelen in Weg naar

Zee en het Gopex-areaal in Saramacca. Op deze locaties werden feromoonvallen uitgezet om de

aanwezigheid van de tomaatboorder nauwkeuriger te registreren. Daarnaast is plantmateriaal

verzameld voor laboratoriumonderzoek. De analyseresultaten worden gebruikt om een verbeterd

en verfijnd monitoringsplan op te stellen, dat de vroege detectie van plagen moet bevorderen.

Met de inzet van geïntegreerde en biologische bestrijdingsmethoden wil Suriname het gebruik

van chemische middelen verminderen en tegelijkertijd de veiligheid en kwaliteit van

voedselgewassen vergroten. Deze strategie draagt bij aan een duurzamere landbouwsector en

versterkt de exportpositie van het land.

Het ministerie van LVV geeft aan vastberaden te zijn om, samen met internationale partners en

lokale landbouwers, innovatieve oplossingen te blijven ontwikkelen die bijdragen aan een

veerkrachtige en toekomstbestendige landbouwproductie.