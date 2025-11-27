Jair Bolsonaro begint aan 27 jaar celstraf voor couppoging

De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro is dit weekend begonnen aan het uitzitten van zijn

gevangenisstraf van 27 jaar. Het Hooggerechtshof achtte hem schuldig aan het leiden van een

poging tot staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag in 2022, het ondermijnen van de

democratische rechtsstaat en betrokkenheid bij een gewapende criminele organisatie.

De 70-jarige Bolsonaro werd zaterdag overgebracht naar het federale politiebureau in Brasília.

De overplaatsing volgde nadat hij probeerde zijn elektronische enkelband open te breken, wat

volgens rechters duidde op vluchtgevaar. Bolsonaro verklaarde dat hij te kampen had met

hallucinaties.

Aanvankelijk mocht Bolsonaro zijn beroep onder huisarrest afwachten, maar nu zijn alle

rechtsmiddelen uitgeput, moet hij zijn straf volledig uitzitten. Een verzoek van zijn advocaten

om vanwege gezondheidsredenen thuis te worden vastgehouden, werd afgewezen. Vanwege

veiligheidsrisico’s is hij ondergebracht in een speciale cel van ongeveer twaalf vierkante meter,

uitgerust met airconditioning, een eigen badkamer, een bed en een tv. Contact met andere

gedetineerden is uitgesloten.

Naast Bolsonaro zijn ook meerdere voormalige hoge functionarissen gearresteerd. Twee

generaals verblijven in een militaire gevangenis, voormalig minister van Justitie Anderson Torres

zit vast in Brasília, en ex-minister van Defensie en beoogd vicepresident Braga Netto is eveneens

gedetineerd. Een admiraal is overgebracht naar een marinegevangenis. Voormalig

veiligheidschef en parlementslid Alexandre Ramagem is voortvluchtig en zou zich volgens

Braziliaanse media in de Verenigde Staten bevinden.

Bolsonaro behoudt ondanks zijn veroordeling steun bij een aanzienlijk deel van de bevolking.

Zijn bondgenoot Donald Trump sprak van een “heksenjacht”. Tijdens het proces voerden de

Verenigde Staten de importtarieven voor Brazilië tijdelijk op tot 50 procent; die verhogingen zijn

inmiddels grotendeels teruggedraaid na overleg tussen president Lula en Trump tijdens de

ASEAN-top.

Het vonnis wordt gezien als historisch: nooit eerder werd een Braziliaanse oud-president tot een

dergelijke straf veroordeeld wegens een poging tot staatsgreep. Analisten verwachten dat de zaak

nog lange tijd zal doorwerken in de Braziliaanse politiek.