Vuurwerkshow op Surinamerivier trekt duizenden bezoekers tijdens 50 jaar onafhankelijkheid

De spectaculaire vuurwerkshow op de Surinamerivier, nabij het Onafhankelijkheidsplein, heeft

in de nacht van 24 op 25 november duizenden bezoekers getrokken ter viering van 50 jaar

onafhankelijkheid van Suriname. De show, oorspronkelijk gepland om middernacht te beginnen,

startte iets na 00.30 uur vanwege vertraging bij het ankeren van de vuurwerkponton, meldt

Waterkant.Net.

Het evenement werd mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van vuurwerkimporteurs

Carline/Epic Fireworks, Choi’s Fireworks, Lieuw Kon Fa en Soeng Ngie & Co, in samenwerking

met de Suriname Chinese United Association.

Naast de vuurwerkshow vinden in alle districten vandaag diverse activiteiten plaats ter

gelegenheid van deze bijzondere dag. Omstreeks 08.00 uur wordt een buitengewone openbare

vergadering van De Nationale Assemblée (DNA) gehouden. Rond 10.00 uur start de jaarlijkse

parade en het defilé op en rond het Onafhankelijkheidsplein, gevolgd om 12.00 uur door een

parachuteshow. Later op de dag zijn er een receptie en een groots Srefidensi-concert als

afsluiting van de festiviteiten.

Speciaal voor de 50ste onafhankelijkheidsdag zijn diverse regeringsleiders en internationale

vertegenwoordigers afgereisd naar Suriname. Onder hen zijn Gilmar Pisas, minister-president

van Curaçao; Luc Mercelina, minister-president van Sint Maarten; Dick Schoof, minister-

president van Nederland; Mia Mottley, premier van Barbados; Otumfuo Osei Tutu II, koning van

het Ashanti-rijk in Ghana; en Mark Phillips, premier van Guyana.

De vuurwerkshow en de overige festiviteiten markeren een feestelijk begin van een dag vol

nationale en internationale vieringen, waarbij Suriname haar vijftigjarige onafhankelijkheid op

indrukwekkende wijze in de schijnwerpers zet.