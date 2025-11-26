Vuurwerkshow op Surinamerivier trekt duizenden bezoekers tijdens 50 jaar onafhankelijkheid

De spectaculaire vuurwerkshow op de Surinamerivier, nabij het Onafhankelijkheidsplein, heeft
in de nacht van 24 op 25 november duizenden bezoekers getrokken ter viering van 50 jaar
onafhankelijkheid van Suriname. De show, oorspronkelijk gepland om middernacht te beginnen,
startte iets na 00.30 uur vanwege vertraging bij het ankeren van de vuurwerkponton, meldt
Waterkant.Net.
Het evenement werd mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van vuurwerkimporteurs
Carline/Epic Fireworks, Choi’s Fireworks, Lieuw Kon Fa en Soeng Ngie & Co, in samenwerking
met de Suriname Chinese United Association.
Naast de vuurwerkshow vinden in alle districten vandaag diverse activiteiten plaats ter
gelegenheid van deze bijzondere dag. Omstreeks 08.00 uur wordt een buitengewone openbare
vergadering van De Nationale Assemblée (DNA) gehouden. Rond 10.00 uur start de jaarlijkse
parade en het defilé op en rond het Onafhankelijkheidsplein, gevolgd om 12.00 uur door een
parachuteshow. Later op de dag zijn er een receptie en een groots Srefidensi-concert als
afsluiting van de festiviteiten.
Speciaal voor de 50ste onafhankelijkheidsdag zijn diverse regeringsleiders en internationale
vertegenwoordigers afgereisd naar Suriname. Onder hen zijn Gilmar Pisas, minister-president
van Curaçao; Luc Mercelina, minister-president van Sint Maarten; Dick Schoof, minister-
president van Nederland; Mia Mottley, premier van Barbados; Otumfuo Osei Tutu II, koning van
het Ashanti-rijk in Ghana; en Mark Phillips, premier van Guyana.
De vuurwerkshow en de overige festiviteiten markeren een feestelijk begin van een dag vol
nationale en internationale vieringen, waarbij Suriname haar vijftigjarige onafhankelijkheid op
indrukwekkende wijze in de schijnwerpers zet.