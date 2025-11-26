Surinamemuseum in Amsterdam feestelijk geopend door koning Willem-Alexander

Tijdens Srefidensi Dey heeft koning Willem-Alexander in Amsterdam het nieuwe

Surinamemuseum officieel geopend. Het initiatief van de Vereniging Ons Suriname werd tijdens

de plechtigheid warm onthaald door burgemeester Femke Halsema, die benadrukte dat Suriname

onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de hoofdstad. “Wie Amsterdam wil

begrijpen, moet ook het verhaal van Suriname kennen. Onze stad draagt nog altijd zichtbare

sporen van de koloniale periode,” zei zij, verwijzend naar onder meer het Paleis op de Dam en de

pakhuizen van de West-Indische Compagnie langs de grachten.

Volgens Halsema vult het museum een historische leemte in Nederland. “Voor de verhalen van

tot slaaf gemaakten en hun nazaten was hier lange tijd nauwelijks ruimte. Gelukkig verandert dat

nu.”

In zijn toespraak sprak koning Willem-Alexander zijn felicitaties uit voor Suriname, dat 50 jaar

staatkundige onafhankelijkheid viert. Hij gaf aan dat hij en koningin Máxima reikhalzend

uitkijken naar hun komende staatsbezoek. “We hadden graag eerder willen gaan, maar we zijn

blij dat het nu kan. Dit is een kans om de relatie tussen onze landen verder te verdiepen op basis

van gelijkwaardigheid en gedeelde geschiedenis.”

Het museum is gehuisvest in het historische Hugo Olijfveldhuis aan de Zeeburgerdijk. Bezoekers

betreden eerst een ruimte die het Surinaamse tropisch regenwoud tot leven brengt, compleet met

zorgvuldig opgezette dieren en natuurbeelden die op grote schermen worden vertoond.

Daarna volgen thematische zalen die de diversiteit van het Surinaamse volk in beeld brengen. De

slavernijperiode wordt uitgebreid behandeld, met aandacht voor het leven op de plantages en de

strijd voor vrijheid. Verzetshelden zoals Boni en Anton de Kom krijgen een prominente plek,

waarbij De Kom vertolkt wordt in een kunstinstallatie van Ken Doorson.

De bovenste verdieping geeft een overzicht van het moderne Suriname. De turbulente periode na

de onafhankelijkheid, migratie naar Nederland en de invloed van Surinamers op cultuur, muziek,

sport en kunst komen hier samen in een eigentijdse presentatie.

Met de opening van het Surinamemuseum is er een nieuwe plek ontstaan waar de gedeelde

geschiedenis van Suriname en Nederland wordt verteld een geschiedenis die nog altijd invloed

heeft op beide samenlevingen.