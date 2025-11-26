COP30 eindigt in teleurstelling: slotverklaring ontwijkt fossiele brandstoffen

De internationale klimaatconferentie COP30 in Belém, Brazilië, is zaterdag afgesloten met een

eindverklaring die wereldwijd teleurstelling en frustratie oproept. Hoewel wetenschappers

alarmerende waarschuwingen afgaven en kwetsbare landen aandrongen op harde afspraken,

slaagden de onderhandelaars er niet in om expliciet te verwijzen naar het afbouwen van fossiele

brandstoffen de grootste bron van CO₂-uitstoot.

Het slotdocument, dat pas na urenlange nachtelijke onderhandelingen tot stand kwam, wordt

door diplomaten bestempeld als “zwak”, “te voorzichtig” en “pijnlijk vaag”. Vooral

olieproducerende landen zoals Saudi-Arabië en Rusland wisten harde taal over de uitfasering van

olie, gas en steenkool te blokkeren. Daarmee gingen zij lijnrecht in tegen de oproepen van

eilandstaten, Europese landen en ngo’s die waarschuwen dat uitstel van actie de wereld

onherroepelijk richting gevaarlijke opwarming duwt.

Hoewel de verklaring het belang van internationale solidariteit en de hoge kosten van

klimaatinactie benadrukt, ontbreekt elke concrete routekaart om de opwarming te beperken tot

1,5°C. Ambities rond duurzame energie zijn naar voetnoten verwezen, zonder bindende

afspraken of tijdschema’s.

Klimaatdeskundigen reageren somber. Zij benadrukken dat zonder een snelle mondiale

verschuiving weg van fossiele brandstoffen, extreme hittegolven, droogtes, overstromingen en

bosbranden alleen maar zullen toenemen. “De wetenschap is ondubbelzinnig, maar de politieke

wil blijft achter,” aldus een onderzoeker in Belém.

De laatste onderhandelingsnacht verliep chaotisch: delegaties verlieten herhaaldelijk de zaal,

teksten werden continu herschreven en landen botsten openlijk. Pas in de vroege ochtend werd

minimale consensus bereikt, vooral om te voorkomen dat de conferentie volledig zou mislukken.

Hoewel COP30 enkele technische stappen zette op het gebied van klimaatfinanciering en

monitoring, blijft de kern van het probleem onaangeroerd. Voor activisten en landen die al zwaar

worden getroffen door klimaatverandering voelt de uitkomst als een bittere nederlaag.

“Dit was hét moment om leiderschap te tonen,” zei een afgevaardigde van een Caribische

eilandstaat. “Maar de stilte over fossiele brandstoffen zegt alles.”

Waar COP30 had moeten uitblinken als een historisch keerpunt voor de bescherming van het

Amazonegebied en wereldwijde klimaatactie, eindigde de top met een document dat eerder de

geopolitieke status quo bevestigt dan de klimaatcrisis werkelijk aanpakt.