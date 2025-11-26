Carlo Jadnanansing geëerd met SuRo-speld voor jarenlange inzet

Carlo Jadnanansing is dit weekend onderscheiden met de SuRo-speld, een erkenning die wordt
toegekend aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan zowel Suriname als
Rotterdam. De onderscheiding werd uitgereikt door Keshopersad Gangaram-Panday namens
Satya Dharma Ned/Sur.
Jadnanansing heeft zich in de loop der jaren onderscheiden als oud-notaris, jurist en
veelgevraagd publicist. Zijn werk bestrijkt uiteenlopende thema’s en heeft zowel in juridische
kringen als binnen culturele en maatschappelijke organisaties een blijvende indruk achtergelaten.
Hij staat bekend om zijn verbindende aanpak, waarbij hij consequent de meerwaarde van een
multiculturele samenleving benadrukt.
Een van de initiatieven waarmee hij zich sterk profileert, is zijn betrokkenheid bij de
tweejaarlijkse Donner-schrijfwedstrijd. Dankzij zijn inzet groeide de wedstrijd uit tot een podium
waar nieuw schrijftalent wordt ontdekt en gestimuleerd, met winnaars uit zowel Suriname als
Nederland.
Het is niet de eerste keer dat Jadnanansing voor zijn werk wordt onderscheiden. In 2016 kreeg
hij het Vier-Leeuwen-speldje van de gemeente Rotterdam, uitgereikt door SP-Tweede Kamerlid
Harry van Bommel en voorgedragen door Ramon Ramsodit.
Met de SuRo-speld erkent Satya Dharma opnieuw Jadnanansing’s bijdrage aan
kennisontwikkeling en gemeenschapsvorming. In zijn dankwoord sprak hij zijn dankbaarheid uit
en benadrukte hij dat deze waardering hem motiveert om zijn werk voort te zetten.