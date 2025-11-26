Carlo Jadnanansing geëerd met SuRo-speld voor jarenlange inzet

Carlo Jadnanansing is dit weekend onderscheiden met de SuRo-speld, een erkenning die wordt

toegekend aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan zowel Suriname als

Rotterdam. De onderscheiding werd uitgereikt door Keshopersad Gangaram-Panday namens

Satya Dharma Ned/Sur.

Jadnanansing heeft zich in de loop der jaren onderscheiden als oud-notaris, jurist en

veelgevraagd publicist. Zijn werk bestrijkt uiteenlopende thema’s en heeft zowel in juridische

kringen als binnen culturele en maatschappelijke organisaties een blijvende indruk achtergelaten.

Hij staat bekend om zijn verbindende aanpak, waarbij hij consequent de meerwaarde van een

multiculturele samenleving benadrukt.

Een van de initiatieven waarmee hij zich sterk profileert, is zijn betrokkenheid bij de

tweejaarlijkse Donner-schrijfwedstrijd. Dankzij zijn inzet groeide de wedstrijd uit tot een podium

waar nieuw schrijftalent wordt ontdekt en gestimuleerd, met winnaars uit zowel Suriname als

Nederland.

Het is niet de eerste keer dat Jadnanansing voor zijn werk wordt onderscheiden. In 2016 kreeg

hij het Vier-Leeuwen-speldje van de gemeente Rotterdam, uitgereikt door SP-Tweede Kamerlid

Harry van Bommel en voorgedragen door Ramon Ramsodit.

Met de SuRo-speld erkent Satya Dharma opnieuw Jadnanansing’s bijdrage aan

kennisontwikkeling en gemeenschapsvorming. In zijn dankwoord sprak hij zijn dankbaarheid uit

en benadrukte hij dat deze waardering hem motiveert om zijn werk voort te zetten.