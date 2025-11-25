Zijin Rosebel Goldmines viert loyaliteit: 175 medewerkers in het zonnetje gezet

  • November 25, 2025

Zijin Rosebel Goldmines Suriname heeft zaterdag 175 medewerkers gehuldigd voor hun
jarenlange dienst binnen het bedrijf. De jubilarissen, met dienstjaren van vijf tot dertig jaar,
werden feestelijk ontvangen in Roeli’s Event Center. “Dertig jaar langer dan sommige van onze
zwaarste machines meegaan,” merkte general manager Qianjie Wang met een glimlach op.
“Maar bovenal: jullie inzet houdt dit bedrijf draaiende.”

Voorafgaand aan de viering werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de collega die
recent is omgekomen bij een tragisch bedrijfsongeval. Wang benadrukte dat het verlies diep is
gevoeld en dat veiligheid op de werkvloer altijd prioriteit nummer één blijft.

Country director Stephanie van Lobbrecht gaf aan dat dit jaar in totaal 437 medewerkers worden
onderscheiden. “We hebben de groepen opgesplitst zodat elke jubilaris de aandacht krijgt die hij
of zij verdient. De tweede ceremonie vindt plaats op 6 december.”

Van de volledige groep jubilarissen zijn 327 medewerkers vijf jaar in dienst, terwijl één
medewerker het 25-jarig jubileum en één het 30-jarig jubileum viert. De gehuldigden ontvingen
een certificaat, een award, een geldbonus en een gezellige avond als blijk van waardering.

