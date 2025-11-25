Guyana wereldwijd koploper in olieproductie per hoofd van de bevolking

Guyana is officieel ’s werelds grootste olieproducent per hoofd van de bevolking, meldt

OilNOW. Deze mijlpaal werd bereikt op 12 november, toen de nationale oliewinning steeg naar

900.000 vaten per dag.

Met een bevolking van circa 750.000 mensen produceert Guyana nu meer olie per persoon dan

welk ander olieproducerend land ook. Al in 2021 voorspelde Arthur Deakin, voormalig co-

directeur Energie bij Americas Market Intelligence, dat het Yellowtail-project het land

wereldwijd tot koploper in per capita productie zou maken.

Het land maakte in korte tijd een enorme groei door: vijf jaar geleden was de productie nog

120.000 vaten per dag. Inmiddels is er meer dan 60 miljard dollar geïnvesteerd in zeven

projecten in het Stabroek-blok.

De projecten Uaru en Whiptail starten naar verwachting in 2026 en 2027, elk met een capaciteit

van 250.000 vaten per dag. Het Hammerhead-project volgt in 2029 met 150.000 vaten per dag,

terwijl het voorgestelde Longtail-project nog wordt onderzocht.

Tegen 2030 kan de totale productie oplopen tot 1,7 miljoen vaten per dag, waarmee Guyana zijn

positie als wereldleider per hoofd van de bevolking verder verstevigt.