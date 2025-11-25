Abdoel eerste hoogwaardigheidsbekleder die zich officieel registreert bij Anti-Corruptie Commissie

De vicevoorzitter van de Staatsraad, Amzad Abdoel (NDP), behoort tot de eerste hooggeplaatste
functionarissen die zich formeel hebben laten registreren bij de Anti-Corruptie Commissie. Hij
benadrukt dat hij al geruime tijd zijn inkomen en vermogen transparant laat vastleggen bij notaris
Olff, en dat hij aansluitend meteen het registratieproces bij de commissie heeft voltooid.
Abdoel geeft aan dat hij bewust het initiatief heeft genomen. “Na de publicatie van mijn artikel
Corruptiebestrijding eist daadkracht heb ik de president verzocht om de minister van Justitie en
Politie te laten zorgen voor het vrijgeven van de ministeriële beschikking. Hierdoor konden de
formulieren eindelijk online komen. Een week later was alles beschikbaar en heb ik mij meteen
aangemeld.”
Volgens hem verloopt de registratie vlot wanneer de vereiste documenten vooraf zijn verzameld.
Hij beschikte reeds over recente taxaties van zijn onroerend goed en digitale loonstroken via de
e-gov website. “Het proces is overzichtelijk. En wie ondersteuning nodig heeft, kan rekenen op
begeleiding vanuit de Anti-Corruptie Commissie.”
Abdoel noemt zijn registratie een symbolische mijlpaal in de week van 50 jaar staatkundige
onafhankelijkheid. “Het voelt goed om Srefidensi te markeren met een daad die transparantie
versterkt. Er ligt nog veel werk voor ons en bepaalde wetgeving moet worden aangescherpt,
maar dit is alvast een stap vooruit. We geven het goede voorbeeld.”