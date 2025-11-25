Staatsolie opent offshore Suriname voor internationale investeerders

Staatsolie heeft maandag de Open-Door Offering gelanceerd, een nieuw systeem waarmee

internationale olie- en gasbedrijven flexibel toegang krijgen tot een groot deel van Suriname’s

offshoregebied. Met deze stap wil het land zijn positie in het Guiana Basin versterken en

buitenlandse investeringen aantrekken, zowel in ondiep als diep water.

Circa zestig procent van het offshoregebied is beschikbaar gesteld. Bedrijven kunnen een blok

kiezen, een werkprogramma indienen en beslissen tussen een Production Sharing Contract of een

Joint Study Agreement/Technical Evaluation Agreement. De geselecteerde gebieden worden

openbaar gemaakt, waarna andere bedrijven gedurende 90 dagen concurrerende voorstellen

kunnen indienen.

Tegelijkertijd introduceerde Staatsolie de GeoPortal, een interactief platform met een overzicht

van geologische en geofysische data, en de GeoAtlas van Suriname, gebaseerd op tientallen jaren

aan onderzoek. De GeoAtlas geeft een volledig beeld van het Guiana Basin en is gratis

beschikbaar via de Staatsolie-website.

Met deze initiatieven wil Staatsolie investeerders aantrekken en de offshore-mogelijkheden van

Suriname beter benutten.