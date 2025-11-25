Sint Claraschool viert 50 jaar Srefidensi met kleurrijke prodo waka

Ter gelegenheid van 50 jaar Srefidensi hebben de leerlingen van de Sint Claraschool op een

creatieve manier hun liefde voor Suriname laten zien. Voor het districtscommissariaat Nickerie

aan de R.P. Bharosstraat vormden zij samen een grote ster, het getal 50 en de boodschap “I ♡

SU”.

Daarna trokken leerlingen en leerkrachten in een feestelijke prodo waka door de straten van

Nieuw Nickerie, waarbij vrolijk gezongen en gedanst werd.

Districtscommissaris Nisha Kurban woonde de activiteit bij en prees de leerlingen voor hun inzet

en creativiteit. Ze bedankte ook de leerkrachten en ouders voor hun bijdrage aan het succesvolle

initiatief.

Als blijk van waardering kreeg de burgermoeder een presentje van de school.