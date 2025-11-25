Steve Ferrier geëerd voor klassiek Srefidensi-lied tijdens jubileumconcert in Rotterdam

Tijdens het uitverkochte Srefidensi-concert in Concertgebouw De Doelen in Rotterdam, ter

gelegenheid van 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid, heeft componist Stephan “Steve” Ferrier

een speciale award ontvangen voor zijn iconische nummer Kondre Nomru Wan. Het eerbetoon

werd uitgereikt door initiatiefnemer Roy Khemradj, in aanwezigheid van burgemeester Carola

Schouten.

Ferrier schreef het bekende nummer vijftig jaar geleden, samen met twaalf andere Sranan-

liederen, nadat premier Henck Arron in 1974 de onafhankelijkheid aankondigde. Zijn muziek

waaronder klassiekers als Dji den Srananman, Fet’ gi san yu e bribi, Sranan kukru, Watrasee en

Lobi dey is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de Surinaamse muzikale identiteit.

Ondanks zijn grote bijdrage ontving Ferrier niet eerder een Surinaamse onderscheiding.

Zijn award werd met luid applaus ontvangen. In de pauze toonde Ferrier zijn onderscheiding

trots aan Roy Chin A Pow, de zakelijk leider van Sonora Paramarera.

Het concert bood een rijk en divers programma: Kondre Nomru Wan werd gezongen door Elroy

Berkleef, met Nebury Muringen en Rubenia Linger als backing vocals. De avond werd geopend

door Muriel Blijd met Mi Kondre Tru. Daarnaast traden onder anderen Eddy Assan, Edgar

Burgos en Oscar Harris op. Vanuit Suriname waren Powl Ameerali en Nisha Madaran aanwezig;

Madaran zong haar bekende duet Pyar hamara dit keer met John Oldenstam, de stem van Lieve

Hugo uit A Poku Tori.

Met deze bijzondere avond in De Doelen werd niet alleen het 50-jarig jubileum gevierd, maar

ook de rijke geschiedenis die begon op dezelfde locatie tijdens de Surinaamse culturele

manifestatie in 1975.