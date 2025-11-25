Steve Ferrier geëerd voor klassiek Srefidensi-lied tijdens jubileumconcert in Rotterdam

Tijdens het uitverkochte Srefidensi-concert in Concertgebouw De Doelen in Rotterdam, ter
gelegenheid van 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid, heeft componist Stephan “Steve” Ferrier
een speciale award ontvangen voor zijn iconische nummer Kondre Nomru Wan. Het eerbetoon
werd uitgereikt door initiatiefnemer Roy Khemradj, in aanwezigheid van burgemeester Carola
Schouten.
Ferrier schreef het bekende nummer vijftig jaar geleden, samen met twaalf andere Sranan-
liederen, nadat premier Henck Arron in 1974 de onafhankelijkheid aankondigde. Zijn muziek
waaronder klassiekers als Dji den Srananman, Fet’ gi san yu e bribi, Sranan kukru, Watrasee en
Lobi dey is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de Surinaamse muzikale identiteit.
Ondanks zijn grote bijdrage ontving Ferrier niet eerder een Surinaamse onderscheiding.
Zijn award werd met luid applaus ontvangen. In de pauze toonde Ferrier zijn onderscheiding
trots aan Roy Chin A Pow, de zakelijk leider van Sonora Paramarera.
Het concert bood een rijk en divers programma: Kondre Nomru Wan werd gezongen door Elroy
Berkleef, met Nebury Muringen en Rubenia Linger als backing vocals. De avond werd geopend
door Muriel Blijd met Mi Kondre Tru. Daarnaast traden onder anderen Eddy Assan, Edgar
Burgos en Oscar Harris op. Vanuit Suriname waren Powl Ameerali en Nisha Madaran aanwezig;
Madaran zong haar bekende duet Pyar hamara dit keer met John Oldenstam, de stem van Lieve
Hugo uit A Poku Tori.
Met deze bijzondere avond in De Doelen werd niet alleen het 50-jarig jubileum gevierd, maar
ook de rijke geschiedenis die begon op dezelfde locatie tijdens de Surinaamse culturele
manifestatie in 1975.