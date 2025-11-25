Bundel Onafhankelijk gelanceerd: Surinaamse schrijvers blikken terug op 50 jaar Srefidensi

In een feestelijke setting bij Spice Quest is zaterdag de jubileumbundel Onafhankelijk: 50

schrijvers over 50 jaar Srefidensi gepresenteerd. De zaal was gevuld met schrijvers,

vertegenwoordigers uit het culturele veld en geïnteresseerden die samen de vijftigste verjaardag

van Surinames onafhankelijkheid markeerden.

Het project vond zijn oorsprong in 2023, toen redacteur Kevin Headley en uitgever Menno

Hartman (Uitgeverij Van Oorschot) besloten een vervolg te maken op de succesvolle bundel

Prakseri uit 2022. De impact van die eerdere uitgave waaronder nieuwe kansen voor schrijvers

en veel media-aandacht legde de basis voor een nog grootschaliger initiatief.

In de nieuwe bundel reflecteren vijftig auteurs elk vanuit hun eigen stijl en perspectief op vijf

decennia onafhankelijkheid. De teksten variëren van persoonlijke verhalen tot essays en kritische

beschouwingen. Headley, die samen met Sylva Koemar van Schrijversgroep ’77 de selectie en

begeleiding verzorgde, spreekt van een intensief maar waardevol traject dat de diversiteit en

kracht van Surinaamse literatuur zichtbaar maakt.

Tijdens de presentatie benadrukte Headley het belang van Surinaamse stemmen in het

maatschappelijk debat:

“Te vaak wordt er óver Suriname gesproken. Deze bundel laat zien hoe belangrijk het is dat wij

zelf onze verhalen blijven vertellen.”

Vijf auteurs Jerry Egger, Maggie Schmeitz, Nita Ramcharan, Audry Wajwakana en Marciano

Zalman deelden korte passages uit hun bijdragen. Dichteres Stefanie Parisius sloot de avond af

met een voordracht. Het eerste exemplaar werd officieel aangeboden aan de Nederlandse

ambassadeur Walter Oostelbos.

De uitgave is tot stand gekomen dankzij Stichting Skrifi, Uitgeverij Van Oorschot en de

betrokken schrijvers, met steun van het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse

Ambassade. Onafhankelijk vormt een ode aan Suriname en aan de vele stemmen die het land

kleur geven.