Van Dijk-Silos: Regering moet salarissen landsdienaren verhogen

Jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos vindt dat de regering voldoende middelen heeft om

de salarissen van alle landsdienaren in Suriname te verhogen. Volgens haar gaat het argument dat

er geen geld is, niet op. “De verhoogde bedragen voor de regering en DNA zijn immers niet

teruggedraaid. Als president Jennifer Simons rechtvaardig wil zijn, moet ze ‘toveren’ om de

salarissen van landsdienaren omhoog te brengen,” zei Van Dijk-Silos in een interview met

Culturu TV.

Van Dijk-Silos benadrukt dat de regering tijdens de verkiezingscampagne had beloofd de forse

salarisverhogingen van de vorige regering, vlak voor de verkiezingen doorgevoerd door Chan

Santokhi, terug te draaien. “Dat is niet gebeurd, dus de consequentie is dat ook van de bode tot

de directeur op een ministerie de salarissen aangepast moeten worden,” aldus Van Dijk-Silos.

Volgens haar zijn bepaalde groepen in Suriname zwaar onderbetaald voor hun werk, met

leerkrachten als voorbeeld. “Leerkrachten verdienen nog niet eens 6.000 tot 7.000 SRD. Als ik

normaal boodschappen doe voor een maand, zit ik al op 5.000 tot 6.000 SRD. Dat is schrijnend.

Het land en het volk hebben het moeilijk. Vorige president Desiré Delano Bouterse had in zulke

situaties oog voor het volk en empathie getoond,” aldus Van Dijk-Silos.