China bepaalt tempo in wereldwijde EV-industrie: productie en batterijketen sterk in Chinese handen

China heeft zich de afgelopen jaren onmiskenbaar ontwikkeld tot de dominante speler in de

wereldwijde markt voor elektrische voertuigen (EV’s). Volgens de International Energy Agency

(IEA) rolde in 2024 ongeveer 12,4 miljoen elektrische auto’s uit Chinese fabrieken meer dan

70% van de totale wereldproductie.

Daarnaast beheerst China vrijwel de volledige waardeketen rond batterijen. Ongeveer 80% van

alle batterijcellen voor EV’s wordt in China geproduceerd, waarmee het land een beslissende rol

speelt in de mondiale energietransitie.

Waarom China zo’n voorsprong heeft De Chinese dominantie komt niet uit de lucht vallen. Het

succes is gebaseerd op:

Doelgericht staatsbeleid en langdurige subsidies die de EV-sector krachtig hebben

gestimuleerd.

Een volledig geïntegreerde supply chain, van grondstoffenwinning tot eindmontage van

voertuigen.

Een enorme binnenlandse afzetmarkt, die zorgt voor schaalgrootte en kostenvoordeel.

Een groeiende exportfocus, ondersteund door strategische investeringen in het buitenland

en wereldwijde marktuitbreiding.

Impact op de internationale energiemarkt De wereldwijde verschuiving naar elektrische

mobiliteit zorgt voor grote veranderingen in de energie- en grondstoffenmarkten. Voor landen die

inzetten op olie- en gasontwikkeling, zoals Suriname, betekent dit een veranderende dynamiek

met nieuwe risico’s én kansen.

Omdat China de productiekosten drukt en standaarden bepaalt, wordt het voor regionale

producenten met name in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied steeds moeilijker om

zelfstandig te concurreren. Technologieoverdracht blijft bovendien beperkt, waardoor veel

landen moeite hebben om hogerop te komen in de mondiale waardeketen.

Deze ontwikkeling benadrukt de noodzaak voor landen om hun strategische positie zorgvuldig te

bewaken, vooral wanneer zij grondstoffen leveren of afhankelijk zijn van buitenlandse

investeringen voor infrastructuur. De wereldwijde energietransitie wordt in toenemende mate

bepaald door China en dat verandert het speelveld voor iedereen.