China bepaalt tempo in wereldwijde EV-industrie: productie en batterijketen sterk in Chinese handen

China heeft zich de afgelopen jaren onmiskenbaar ontwikkeld tot de dominante speler in de
wereldwijde markt voor elektrische voertuigen (EV’s). Volgens de International Energy Agency
(IEA) rolde in 2024 ongeveer 12,4 miljoen elektrische auto’s uit Chinese fabrieken meer dan
70% van de totale wereldproductie.
Daarnaast beheerst China vrijwel de volledige waardeketen rond batterijen. Ongeveer 80% van
alle batterijcellen voor EV’s wordt in China geproduceerd, waarmee het land een beslissende rol
speelt in de mondiale energietransitie.
Waarom China zo’n voorsprong heeft De Chinese dominantie komt niet uit de lucht vallen. Het
succes is gebaseerd op:
- Doelgericht staatsbeleid en langdurige subsidies die de EV-sector krachtig hebben
gestimuleerd.
- Een volledig geïntegreerde supply chain, van grondstoffenwinning tot eindmontage van
voertuigen.
- Een enorme binnenlandse afzetmarkt, die zorgt voor schaalgrootte en kostenvoordeel.
- Een groeiende exportfocus, ondersteund door strategische investeringen in het buitenland
en wereldwijde marktuitbreiding.
Impact op de internationale energiemarkt De wereldwijde verschuiving naar elektrische
mobiliteit zorgt voor grote veranderingen in de energie- en grondstoffenmarkten. Voor landen die
inzetten op olie- en gasontwikkeling, zoals Suriname, betekent dit een veranderende dynamiek
met nieuwe risico’s én kansen.
Omdat China de productiekosten drukt en standaarden bepaalt, wordt het voor regionale
producenten met name in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied steeds moeilijker om
zelfstandig te concurreren. Technologieoverdracht blijft bovendien beperkt, waardoor veel
landen moeite hebben om hogerop te komen in de mondiale waardeketen.
Deze ontwikkeling benadrukt de noodzaak voor landen om hun strategische positie zorgvuldig te
bewaken, vooral wanneer zij grondstoffen leveren of afhankelijk zijn van buitenlandse
investeringen voor infrastructuur. De wereldwijde energietransitie wordt in toenemende mate
bepaald door China en dat verandert het speelveld voor iedereen.