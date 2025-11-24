Stiefvader in verzekering gesteld voor aanranding minderjarige

De politie in Suriname heeft een 36-jarige stiefvader aangehouden na aangifte van aanranding en

ontucht met een 14-jarig meisje. Het slachtoffer verklaarde dat de feiten sinds 2024 herhaaldelijk

plaatsvonden en dat zij uit angst haar moeder aanvankelijk niets durfde te vertellen.

Uit het politieonderzoek blijkt dat de verdachte ‘s nachts de slaapkamer van het meisje

binnenging en ontuchtige handelingen pleegde. De jongere broer van het meisje was hierbij

getuige.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Het onderzoek

wordt voortgezet.