Eerste Triathlon in Nickerie succesvol debut: atleten leveren sterke prestaties

  • November 24, 2025

Nickerie heeft zondag een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan zijn sportgeschiedenis met de
allereerste Triathlon in het district. Tien atleten uit Paramaribo stonden vroeg paraat om deel te
nemen aan de Sprint Triathlon, bestaande uit 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5
kilometer hardlopen. De start vond om 07.00 uur plaats bij de Nickerie Tennis Club (NTC).

Initiatiefnemer Vincent Sloot is tevreden over het verloop en ziet veel potentieel voor de
toekomst. Hij benadrukt dat het evenement een vaste plaats moet krijgen tijdens het Srefidensi-
weekend. “Met de juiste promotie kan dit uitgroeien tot een jaarlijks sportevenement dat ook de
lokale economie versterkt,” zegt Sloot.

Hoewel de toeschouwers nog in beperkte aantallen aanwezig waren, verliep de triathlon in een
positieve en sportieve sfeer. Vier vrouwen en zes mannen gingen de uitdaging aan.

Uitslagen dames

  1. Lycke Woittiez – 1:28:30
  2. Amanda Laret
  3. Madhawi Ramdin

Utslagen heren

  1. Lesley Cairo – 1:15:38
  2. Rodney Griffith
  3. Zabdai Zamuel
