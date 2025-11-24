Voetganger komt om bij verkeersongeval aan Commissaris Weytingweg

  • November 24, 2025

Aan de Commissaris Weytingweg heeft zich zaterdagavond een dodelijk verkeersongeval
voorgedaan waarbij een voetganger om het leven is gekomen. Het slachtoffer stak op dat
moment de weg over toen hij werd aangereden door een bromfietser.

Volgens ooggetuigen reed de bromfietser op hoge snelheid en zigzaggend over de weg. Er wordt
vermoed dat hij onder invloed van alcohol verkeerde. De bestuurder verloor de controle over het
voertuig en reed frontaal in op de voetganger, die daarbij ernstige verwondingen opliep en ter
plaatse overleed.

De politie was snel ter plaatse. De bromfietser is aangehouden en overgebracht naar het
politiebureau, waar het onderzoek naar de toedracht van het ongeval wordt voortgezet.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)