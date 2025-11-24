OWRO verbetert bereikbaarheid in Matta met maai werkzaamheden

Het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) heeft op donderdag 20

november in het dorp Matta, district Para, maaiwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij werden

bermen vrijgemaakt en dichtbegroeide wegen in en rondom de gemeenschap gemaaid.

De hoofdweg naar Matta werd volledig aangepakt, waarna de werkzaamheden werden

voortgezet op de binnenwegen van het dorp, wat de veiligheid en bereikbaarheid voor de

dorpelingen aanzienlijk verbetert.

De operatie vond plaats in samenwerking met de districtscommissaris van Para en de lokale

gemeenschap. Ook de Coördinatie Districten en het hoofd van OWRO Para waren actief

betrokken bij de uitvoering.