OWRO verbetert bereikbaarheid in Matta met maai werkzaamheden

Het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) heeft op donderdag 20
november in het dorp Matta, district Para, maaiwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij werden
bermen vrijgemaakt en dichtbegroeide wegen in en rondom de gemeenschap gemaaid.
De hoofdweg naar Matta werd volledig aangepakt, waarna de werkzaamheden werden
voortgezet op de binnenwegen van het dorp, wat de veiligheid en bereikbaarheid voor de
dorpelingen aanzienlijk verbetert.
De operatie vond plaats in samenwerking met de districtscommissaris van Para en de lokale
gemeenschap. Ook de Coördinatie Districten en het hoofd van OWRO Para waren actief
betrokken bij de uitvoering.