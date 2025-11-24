Twee woningen aan Alli Amierweg onder vuur genomen

  • November 24, 2025

Zaterdagavond zijn twee huizen aan de Alli Amierweg in Suriname geraakt door schoten van een
nog onbekende dader.

De politie van Leiding 9A werd ingeschakeld nadat bewoners harde knallen hadden gehoord en
schade aan hun woningen constateerden.

De 36-jarige bewoner S.R. ontdekte een kogelinslag in een ruit van zijn voorgevel, terwijl hij
verder geen bijzonderheden kon melden. In de woning van zijn 52-jarige buurvrouw T.H. werd
een shutter vernield en een projectiel aangetroffen. Ook zij kon niet aangeven van waaruit er
werd geschoten.

De politie heeft aangifte opgenomen en onderzoekt het incident. Het motief van de schutter is
nog onbekend.

