Twee woningen aan Alli Amierweg onder vuur genomen

Zaterdagavond zijn twee huizen aan de Alli Amierweg in Suriname geraakt door schoten van een

nog onbekende dader.

De politie van Leiding 9A werd ingeschakeld nadat bewoners harde knallen hadden gehoord en

schade aan hun woningen constateerden.

De 36-jarige bewoner S.R. ontdekte een kogelinslag in een ruit van zijn voorgevel, terwijl hij

verder geen bijzonderheden kon melden. In de woning van zijn 52-jarige buurvrouw T.H. werd

een shutter vernield en een projectiel aangetroffen. Ook zij kon niet aangeven van waaruit er

werd geschoten.

De politie heeft aangifte opgenomen en onderzoekt het incident. Het motief van de schutter is

nog onbekend.