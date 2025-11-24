Suriname eert bijna 190 bijzondere burgers tijdens decoratieceremonie voor 50 jaar onafhankelijkheid

In het kader van de viering van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid heeft op zondag 23

november 2025 een feestelijke decoratieceremonie plaatsgevonden in de tuin van het

Presidentieel Paleis. Tijdens deze bijzondere bijeenkomst werden bijna 190 personen

onderscheiden voor hun waardevolle inzet voor de Surinaamse samenleving.

De gedecoreerden hebben zich op uiteenlopende manieren verdienstelijk gemaakt, onder meer

binnen bestuur en maatschappelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en welzijn, cultuur en

educatie, sport, jongerenontwikkeling, buurtinitiatieven en de journalistiek. President Jennifer

Simons prees hun bijdrage en noemde liefde voor het land en vastberadenheid de verbindende

elementen tussen alle onderscheiden personen.

“Vandaag is Suriname u dankbaar,” sprak het staatshoofd. “Uw werk maakt verschil. Deze

onderscheiding is een teken van erkenning én een oproep om uw belangrijke inzet voort te

zetten.”

Tijdens de ceremonie werden diverse onderscheidingen uitgereikt, waaronder de Eremedaille in

Zilver en Goud verbonden aan de Ereorde van de Palm, de Eremedaille in Goud verbonden aan

de Ereorde van de Gele Ster, en titels binnen de Ereorde van de Palm zoals Ridder, Officier en

Commandeur.

President Simons benadrukte dat de viering van 50 jaar Srefidensi een moment is om niet alleen

terug te kijken op de geschiedenis, maar ook stil te staan bij de betekenis van Srefidenki het

bewustwordingsproces dat hoort bij het zijn van een zelfstandige natie. “Independence is meer

dan een datum. Het is het besef dat wij als volk de verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen

ontwikkeling en toekomst.”

Ze wees erop dat Suriname zich momenteel in een periode van herstel bevindt, waarin

belangrijke sectoren zoals onderwijs, economie en volksgezondheid extra aandacht vragen.

Volgens haar ligt de uitdaging in het gezamenlijk uitzetten van een duidelijke koers naar een

sterke, stabiele en duurzame samenleving.