Suriname eert bijna 190 bijzondere burgers tijdens decoratieceremonie voor 50 jaar onafhankelijkheid

In het kader van de viering van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid heeft op zondag 23
november 2025 een feestelijke decoratieceremonie plaatsgevonden in de tuin van het
Presidentieel Paleis. Tijdens deze bijzondere bijeenkomst werden bijna 190 personen
onderscheiden voor hun waardevolle inzet voor de Surinaamse samenleving.
De gedecoreerden hebben zich op uiteenlopende manieren verdienstelijk gemaakt, onder meer
binnen bestuur en maatschappelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en welzijn, cultuur en
educatie, sport, jongerenontwikkeling, buurtinitiatieven en de journalistiek. President Jennifer
Simons prees hun bijdrage en noemde liefde voor het land en vastberadenheid de verbindende
elementen tussen alle onderscheiden personen.
“Vandaag is Suriname u dankbaar,” sprak het staatshoofd. “Uw werk maakt verschil. Deze
onderscheiding is een teken van erkenning én een oproep om uw belangrijke inzet voort te
zetten.”
Tijdens de ceremonie werden diverse onderscheidingen uitgereikt, waaronder de Eremedaille in
Zilver en Goud verbonden aan de Ereorde van de Palm, de Eremedaille in Goud verbonden aan
de Ereorde van de Gele Ster, en titels binnen de Ereorde van de Palm zoals Ridder, Officier en
Commandeur.
President Simons benadrukte dat de viering van 50 jaar Srefidensi een moment is om niet alleen
terug te kijken op de geschiedenis, maar ook stil te staan bij de betekenis van Srefidenki het
bewustwordingsproces dat hoort bij het zijn van een zelfstandige natie. “Independence is meer
dan een datum. Het is het besef dat wij als volk de verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen
ontwikkeling en toekomst.”
Ze wees erop dat Suriname zich momenteel in een periode van herstel bevindt, waarin
belangrijke sectoren zoals onderwijs, economie en volksgezondheid extra aandacht vragen.
Volgens haar ligt de uitdaging in het gezamenlijk uitzetten van een duidelijke koers naar een
sterke, stabiele en duurzame samenleving.