Kenny B geëerd als Commandeur tijdens 50 jaar Srefidensi

  • November 24, 2025

De Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B, artiestennaam van Kenneth Bron, is vandaag door
president Jennifer Simons onderscheiden ter gelegenheid van 50 jaar staatkundige
onafhankelijkheid van Suriname. Kenny B werd benoemd tot Commandeur in de Ere-Orde van
de Gele Ster, een erkenning voor zijn verdiensten voor het land.

Naast zijn muzikale carrière heeft de 64-jarige artiest een indrukwekkend verleden in Suriname.
In de jaren tachtig diende hij in het Nationaal Leger, onder andere als politiek commissaris, en
tussen 1989 en 1991 speelde hij een rol in de vredesonderhandelingen tijdens de Binnenlandse
Oorlog. Sinds 1991 woont hij in Nederland en heeft hij zich gevestigd als reggae- en dancehall-
artiest, zingend in Aukaans, Engels en Sranantongo.

Kenny B treedt wereldwijd op, onder meer in Nederland, België, Duitsland, Finland, Hongarije,
Griekenland en Suriname. In februari van dit jaar behaalde hij voor de 15e keer de nummer 1
positie bij Radio 10 Magic FM in Suriname met Low Key Guy, een samenwerking met Poke,
waarmee hij het record voor de meeste nummer 1-hits bij het radiostation vestigde.

