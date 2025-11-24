Kenny B geëerd als Commandeur tijdens 50 jaar Srefidensi

De Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B, artiestennaam van Kenneth Bron, is vandaag door

president Jennifer Simons onderscheiden ter gelegenheid van 50 jaar staatkundige

onafhankelijkheid van Suriname. Kenny B werd benoemd tot Commandeur in de Ere-Orde van

de Gele Ster, een erkenning voor zijn verdiensten voor het land.

Naast zijn muzikale carrière heeft de 64-jarige artiest een indrukwekkend verleden in Suriname.

In de jaren tachtig diende hij in het Nationaal Leger, onder andere als politiek commissaris, en

tussen 1989 en 1991 speelde hij een rol in de vredesonderhandelingen tijdens de Binnenlandse

Oorlog. Sinds 1991 woont hij in Nederland en heeft hij zich gevestigd als reggae- en dancehall-

artiest, zingend in Aukaans, Engels en Sranantongo.

Kenny B treedt wereldwijd op, onder meer in Nederland, België, Duitsland, Finland, Hongarije,

Griekenland en Suriname. In februari van dit jaar behaalde hij voor de 15e keer de nummer 1

positie bij Radio 10 Magic FM in Suriname met Low Key Guy, een samenwerking met Poke,

waarmee hij het record voor de meeste nummer 1-hits bij het radiostation vestigde.