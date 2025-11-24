Regering kent in december eenmalige SRD 1.000 toe aan kwetsbare en werkende groepen

De regering-Simons/Rusland heeft aangekondigd dat ambtenaren en daaraan gelijkgestelden,
mensen met een beperking, zwakke huishoudens en AOV-gerechtigden in december 2025 een
eenmalige, belastingvrije uitkering van SRD 1.000 zullen ontvangen. Dit maakte het Kabinet van
de President op vrijdag 21 november 2025 bekend. De regering benadrukt dat deze
ondersteuning voortkomt uit haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Met deze financiële tegemoetkoming wil de regering waardering tonen voor de inzet en bijdrage
van de werkende klasse en andere kwetsbare groepen gedurende het dienstjaar 2025. Ondanks de
uitdagende economische omstandigheden acht de regering het van belang om de samenleving op
deze manier extra verlichting te bieden.
Sinds haar aantreden heeft de regering maatregelen getroffen om de koopkracht te versterken,
waaronder de verlaging van de loonbelasting op overwerk, vakantie-uitkeringen, gratificaties en
bonussen. Ook wordt er actief gewerkt aan het betaalbaar houden van belangrijke eerste
levensbehoeften.
Daarnaast zet de regering stappen om de inkomsten van de staat te vergroten, rente- en
schuldverplichtingen dragelijker te maken, de inflatie te beheersen en de wisselkoers te
stabiliseren. Volgens de regering is de medewerking van alle burgers essentieel om gezamenlijk
te bouwen aan een welvarender Suriname waarin het welzijn van iedereen centraal staat.