Regering kent in december eenmalige SRD 1.000 toe aan kwetsbare en werkende groepen

De regering-Simons/Rusland heeft aangekondigd dat ambtenaren en daaraan gelijkgestelden,

mensen met een beperking, zwakke huishoudens en AOV-gerechtigden in december 2025 een

eenmalige, belastingvrije uitkering van SRD 1.000 zullen ontvangen. Dit maakte het Kabinet van

de President op vrijdag 21 november 2025 bekend. De regering benadrukt dat deze

ondersteuning voortkomt uit haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Met deze financiële tegemoetkoming wil de regering waardering tonen voor de inzet en bijdrage

van de werkende klasse en andere kwetsbare groepen gedurende het dienstjaar 2025. Ondanks de

uitdagende economische omstandigheden acht de regering het van belang om de samenleving op

deze manier extra verlichting te bieden.

Sinds haar aantreden heeft de regering maatregelen getroffen om de koopkracht te versterken,

waaronder de verlaging van de loonbelasting op overwerk, vakantie-uitkeringen, gratificaties en

bonussen. Ook wordt er actief gewerkt aan het betaalbaar houden van belangrijke eerste

levensbehoeften.

Daarnaast zet de regering stappen om de inkomsten van de staat te vergroten, rente- en

schuldverplichtingen dragelijker te maken, de inflatie te beheersen en de wisselkoers te

stabiliseren. Volgens de regering is de medewerking van alle burgers essentieel om gezamenlijk

te bouwen aan een welvarender Suriname waarin het welzijn van iedereen centraal staat.