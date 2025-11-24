Verkeerscontrole Brokopondo: 28 bestuurders aangepakt en vals rijbewijs ontdekt

Bij een gezamenlijke verkeerscontrole van de Dienst Executie Strafvonnissen en het

politiebureau Brokopondo zijn vrijdag 28 bestuurders staande gehouden bij de politiepost in

Klaaskreek. Deze chauffeurs waren eerder veroordeeld voor verkeersovertredingen en moesten

tijdens de controle hun straf direct uitvoeren. Velen betaalden hun openstaande boetes ter plekke,

waardoor vervangende hechtenis werd voorkomen.

Tijdens dezelfde actie werd een bestuurder van een 18-wielige vrachtwagen aangehouden

vanwege het bezit van een vals rijbewijs. Onderzoek wees uit dat het document was aangeschaft

bij een zaak in Abra Broki. De man is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering

gesteld voor verdere afhandeling.

De politie benadrukt dat het naleven van verkeersregels cruciaal blijft, zeker in de drukke

feestperiode. Weggebruikers worden aangespoord om verkeersfatsoen te tonen en aanwijzingen

van politieambtenaren op te volgen, zodat de veiligheid op de weg wordt gewaarborgd.

Voor het verifiëren van vonnissen kunnen burgers een WhatsApp-bericht sturen naar (+597) 880-

8652.