President Simons: “Historisch Paramaribo moet een Caribische parel worden”

President Jennifer Simons schetste op zaterdag 22 november 2025 een ambitieuze toekomstvisie
voor de hoofdstad: Historisch Paramaribo moet binnen vijf tot tien jaar uitgroeien tot een van de
mooiste plekken in het Caribisch gebied. Zij deed deze uitspraak tijdens de oplevering van het
tweede deel van de vernieuwde Waterkant, die volgens haar het startpunt vormt voor een
aantrekkelijker en beter onderhouden binnenstad. “Dit wat we vandaag zien, moet blijven
bestaan voor de generaties na ons. Het is een stap richting een schitterend Paramaribo,” zei
Simons.
De president kondigde aan dat er een speciaal project wordt gelanceerd om de historische
binnenstad verder te laten stralen. Een nieuw beheersinstituut moet daarbij de koers bepalen.
Eigenaren van historische panden die moeite hebben met onderhoud zullen ondersteuning
krijgen. “Samen met de private sector en de IDB willen we dit gebied omvormen tot iets
bijzonders,” benadrukte Simons. De verfraaiing van het centrum moet vooral de toeristische
aantrekkingskracht vergroten.
Vicepresident Gregory Rusland noemde de Waterkant één van de meest waardevolle
erfgoedlocaties van Suriname – een plek die gekoesterd moet worden. Volgens hem gaat erfgoed
niet alleen om restauratie, maar ook om het bewaren van identiteit en het doorgeven van
geschiedenis aan toekomstige generaties. Hij sprak van een betekenisvol project, passend bij het
jubileum van 50 jaar Srefidensi. Minister Dirk Currie benadrukte dat de Waterkant een symbool
van verbinding moet zijn.
Natasja Deul, program manager van het Paramaribo Urban Rehabilitation Project (PURP), liet
weten trots te zijn op het eindresultaat. Ondanks uitdagingen tijdens de uitvoering is volgens haar
een eindproduct opgeleverd dat “boven verwachting” is. Ravindra Patandin, directeur van Ilaco
Suriname N.V., het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de supervisie, sprak van een “mega
job” uitgevoerd door Surinamers. Het gebruikte materiaal heeft een levensduur van ten minste 50
jaar, waardoor de vernieuwde Waterkant een duurzaam erfgoed vormt.
Patandin deed een beroep op de ministeries van OWRO en TCT om het beheer en onderhoud
structureel te garanderen. TCT-minister Raymond Landveld gaf aan dat er middelen zijn
vrijgemaakt voor bewustwordingscampagnes, zodat de vernieuwde Waterkant goed behouden
blijft. Daarnaast is voorgesteld om de Beheersraad Waterkant uit te breiden met OGA en het
ministerie van Justitie en Politie, onder meer voor 24/7 veiligheid.
De werkzaamheden maken deel uit van het door de IDB gefinancierde PURP, waaronder ook de
restauratie van historische panden valt. IDB-vertegenwoordiger Adriana La Valley riep de
samenleving op trots te zijn op de vernieuwde Waterkant. Zij omschreef Paramaribo als een
“speciale plek” en een levend bewijs van Surinames rijke erfgoed, dat de basis kan vormen voor
duurzame ontwikkeling en een hogere levenskwaliteit.