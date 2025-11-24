President Simons: “Historisch Paramaribo moet een Caribische parel worden”

President Jennifer Simons schetste op zaterdag 22 november 2025 een ambitieuze toekomstvisie

voor de hoofdstad: Historisch Paramaribo moet binnen vijf tot tien jaar uitgroeien tot een van de

mooiste plekken in het Caribisch gebied. Zij deed deze uitspraak tijdens de oplevering van het

tweede deel van de vernieuwde Waterkant, die volgens haar het startpunt vormt voor een

aantrekkelijker en beter onderhouden binnenstad. “Dit wat we vandaag zien, moet blijven

bestaan voor de generaties na ons. Het is een stap richting een schitterend Paramaribo,” zei

Simons.

De president kondigde aan dat er een speciaal project wordt gelanceerd om de historische

binnenstad verder te laten stralen. Een nieuw beheersinstituut moet daarbij de koers bepalen.

Eigenaren van historische panden die moeite hebben met onderhoud zullen ondersteuning

krijgen. “Samen met de private sector en de IDB willen we dit gebied omvormen tot iets

bijzonders,” benadrukte Simons. De verfraaiing van het centrum moet vooral de toeristische

aantrekkingskracht vergroten.

Vicepresident Gregory Rusland noemde de Waterkant één van de meest waardevolle

erfgoedlocaties van Suriname – een plek die gekoesterd moet worden. Volgens hem gaat erfgoed

niet alleen om restauratie, maar ook om het bewaren van identiteit en het doorgeven van

geschiedenis aan toekomstige generaties. Hij sprak van een betekenisvol project, passend bij het

jubileum van 50 jaar Srefidensi. Minister Dirk Currie benadrukte dat de Waterkant een symbool

van verbinding moet zijn.

Natasja Deul, program manager van het Paramaribo Urban Rehabilitation Project (PURP), liet

weten trots te zijn op het eindresultaat. Ondanks uitdagingen tijdens de uitvoering is volgens haar

een eindproduct opgeleverd dat “boven verwachting” is. Ravindra Patandin, directeur van Ilaco

Suriname N.V., het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de supervisie, sprak van een “mega

job” uitgevoerd door Surinamers. Het gebruikte materiaal heeft een levensduur van ten minste 50

jaar, waardoor de vernieuwde Waterkant een duurzaam erfgoed vormt.

Patandin deed een beroep op de ministeries van OWRO en TCT om het beheer en onderhoud

structureel te garanderen. TCT-minister Raymond Landveld gaf aan dat er middelen zijn

vrijgemaakt voor bewustwordingscampagnes, zodat de vernieuwde Waterkant goed behouden

blijft. Daarnaast is voorgesteld om de Beheersraad Waterkant uit te breiden met OGA en het

ministerie van Justitie en Politie, onder meer voor 24/7 veiligheid.

De werkzaamheden maken deel uit van het door de IDB gefinancierde PURP, waaronder ook de

restauratie van historische panden valt. IDB-vertegenwoordiger Adriana La Valley riep de

samenleving op trots te zijn op de vernieuwde Waterkant. Zij omschreef Paramaribo als een

“speciale plek” en een levend bewijs van Surinames rijke erfgoed, dat de basis kan vormen voor

duurzame ontwikkeling en een hogere levenskwaliteit.