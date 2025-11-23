Surinaamse ambassade in Washington belicht oeuvre Jozef Nassy tijdens 50 jaar Srefidensi

Ter viering van 50 jaar Srefidensi heeft de Surinaamse ambassade in Washington het werk van de
Surinaams-Amerikaanse kunstenaar Jozef Nassy (1904–1976) opnieuw op de internationale
kaart gezet. In samenwerking met het Art Museum of the Americas werd een tentoonstelling
geopend met werken die Nassy creëerde tijdens zijn internering in de Tweede Wereldoorlog. De
expositie is tot 12 december te zien in de Marcus Garvey Hall van het OAS-hoofdgebouw.
Nassy, een van de weinige kunstenaars die productief bleef tijdens gevangenschap door de
nazi’s, legde het dagelijkse leven en de emoties van medegevangenen vast. Zijn portretten en
tekeningen vormen een uniek historisch document. Hoewel een groot deel van zijn oeuvre in
1992 werd geschonken aan het United States Holocaust Memorial Museum, is Nassy in
Suriname nog relatief onbekend.
Geboren in Paramaribo, van Creools-Joodse afkomst, verhuisde Nassy op vijftienjarige leeftijd
naar Brooklyn. Hij studeerde industriële elektrotechniek aan het Pratt Institute, werkte in Europa
en koos later voor de schilderkunst aan de Académie des Beaux-Arts in Brussel. In 1939 trouwde
hij met de Belgische Rosine van Aerschot.
In 1942 werd Nassy gearresteerd als Amerikaans staatsburger in bezet gebied. Tijdens zijn
internering legde hij met beperkte middelen het leven in de kampen vast, wat bepalend werd
voor zijn kunstenaarschap.
Van de honderden werken van Nassy zijn slechts vijf originele stukken in Suriname. Drie
daarvan zijn door het Bakkie Museum beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling. Opmerkelijk
is een schilderij van een eenzame gevangene in het kamp van Laufen, dat dit jaar na tachtig jaar
voor het eerst sinds 1946 weer publiekelijk te zien is.
Ambassadeur Marten Schalkwijk koppelde in zijn toespraak de veerkracht van de Surinaamse
bevolking aan Nassy’s creativiteit: “Zelfs in gevangenschap bleef hij scheppen, een voorbeeld
van menselijke doorzettingskracht.”
Adriana Ospina, directeur van het OAS-museum, prees Nassy’s portretkunst en technische
veelzijdigheid, van potlood en inkt tot aquarel en olieverf, en zijn vermogen om schaarste om te
zetten in creativiteit.
De opening werd bijgewoond door OAS-secretaris-generaal Albert Ramdin, diverse
ambassadeurs, vertegenwoordigers van het State Department, genodigden en leden van de
Surinaamse diaspora.