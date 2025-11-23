Surinaamse ambassade in Washington belicht oeuvre Jozef Nassy tijdens 50 jaar Srefidensi

Ter viering van 50 jaar Srefidensi heeft de Surinaamse ambassade in Washington het werk van de

Surinaams-Amerikaanse kunstenaar Jozef Nassy (1904–1976) opnieuw op de internationale

kaart gezet. In samenwerking met het Art Museum of the Americas werd een tentoonstelling

geopend met werken die Nassy creëerde tijdens zijn internering in de Tweede Wereldoorlog. De

expositie is tot 12 december te zien in de Marcus Garvey Hall van het OAS-hoofdgebouw.

Nassy, een van de weinige kunstenaars die productief bleef tijdens gevangenschap door de

nazi’s, legde het dagelijkse leven en de emoties van medegevangenen vast. Zijn portretten en

tekeningen vormen een uniek historisch document. Hoewel een groot deel van zijn oeuvre in

1992 werd geschonken aan het United States Holocaust Memorial Museum, is Nassy in

Suriname nog relatief onbekend.

Geboren in Paramaribo, van Creools-Joodse afkomst, verhuisde Nassy op vijftienjarige leeftijd

naar Brooklyn. Hij studeerde industriële elektrotechniek aan het Pratt Institute, werkte in Europa

en koos later voor de schilderkunst aan de Académie des Beaux-Arts in Brussel. In 1939 trouwde

hij met de Belgische Rosine van Aerschot.

In 1942 werd Nassy gearresteerd als Amerikaans staatsburger in bezet gebied. Tijdens zijn

internering legde hij met beperkte middelen het leven in de kampen vast, wat bepalend werd

voor zijn kunstenaarschap.

Van de honderden werken van Nassy zijn slechts vijf originele stukken in Suriname. Drie

daarvan zijn door het Bakkie Museum beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling. Opmerkelijk

is een schilderij van een eenzame gevangene in het kamp van Laufen, dat dit jaar na tachtig jaar

voor het eerst sinds 1946 weer publiekelijk te zien is.

Ambassadeur Marten Schalkwijk koppelde in zijn toespraak de veerkracht van de Surinaamse

bevolking aan Nassy’s creativiteit: “Zelfs in gevangenschap bleef hij scheppen, een voorbeeld

van menselijke doorzettingskracht.”

Adriana Ospina, directeur van het OAS-museum, prees Nassy’s portretkunst en technische

veelzijdigheid, van potlood en inkt tot aquarel en olieverf, en zijn vermogen om schaarste om te

zetten in creativiteit.

De opening werd bijgewoond door OAS-secretaris-generaal Albert Ramdin, diverse

ambassadeurs, vertegenwoordigers van het State Department, genodigden en leden van de

Surinaamse diaspora.