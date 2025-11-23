Politie zet stap richting papierloze administratie

In de conference room van het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan vond op vrijdag

21 november 2025 een belangrijke presentatie plaats over de overgang naar een volledig

gedigitaliseerd en papierloos administratiesysteem.

Tijdens de bijeenkomst werden de stappen besproken die de verschillende secretariaten zullen

ondernemen om het verwerken, beheren en archiveren van documenten volledig te

automatiseren. De voordelen van digitalisering zoals snellere toegang tot informatie, minder

papiergebruik en efficiëntere werkprocessen kwamen uitgebreid aan bod. Ook werd uitgelegd

welke technische voorzieningen nodig zijn en welke ondersteuning medewerkers tijdens de

overgang kunnen verwachten.

Een pilotproject staat gepland voor januari 2026, waarin alle secretariaten het nieuwe systeem

zullen testen. De uitkomsten van deze pilot dienen als basis om de implementatie verder te

verfijnen.

Met deze ontwikkeling zet de politie een belangrijke stap naar modernisering van de interne

administratie en de professionalisering van de organisatie.