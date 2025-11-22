Telesur en Orange Vergroten Internetcapaciteit in Suriname

Telesur werkt samen met het Franse telecombedrijf Orange aan een uitbreiding van de internetcapaciteit in Suriname. Door de hoge consumptie van mobiele data en de groei van de olie- en gassector wordt een verdere toename van het internetverkeer verwacht. Ook internationale platforms zoals Facebook en TikTok hebben inmiddels lokale servers in het land, die intensief worden gebruikt.

Woensdag tekenden Telesur en Orange in het Courtyard Marriott twee intentieverklaringen. De eerste betreft de inkoop van extra capaciteit bij Orange, gericht op het groeiende dataverkeer door de olie- en gasindustrie. De tweede verlengt de samenwerking rond de datakabel in de Marowijnerivier met tien jaar, en daarnaast wordt een tweede rivierkabel aangelegd.

Telesur-directeur Doric Ramlakhan benadrukt dat het internetverkeer landelijk blijft toenemen. In het binnenland is het aantal gebruikers sinds de komst van 4G/LTE verviervoudigd. Het glasvezelproject is voor 70 procent afgerond, maar ruim 60.000 huishoudens moeten nog worden aangesloten op glasvezel.

Lokale servers van internationale platforms zorgen ervoor dat gebruikers ook bij netwerkstoringen toegang houden tot diensten zoals Facebook. Naast entertainment groeit de vraag naar zakelijke online diensten, waaronder mobiel betalingsverkeer, dat door de olie- en gasontwikkeling en het toenemende toerisme snel in belang zal toenemen.

Volgens de Wereldbank stond Suriname in 2024 wereldwijd op de derde plaats in mobiel dataverbruik, met gemiddeld 73 GB per persoon. Alleen Curaçao (131 GB) en Koeweit (84 GB) verbruikten meer data per hoofd van de bevolking.