Dodelijke Frontale Botsing aan Bronsweg nabij Rosebel Gold Mines

  • November 22, 2025

Aan de Bronsweg, in de directe nabijheid van het bedrijfscomplex van Zijin Rosebel Gold Mines, heeft zich vanmiddag een zwaar verkeersongeval voorgedaan. Twee vrachtwagens kwamen frontaal met elkaar in botsing, waarbij één van de bestuurders tragisch om het leven kwam.

De eerste informatie wijst erop dat het ongeval plaatsvond tijdens werkzaamheden in het gebied. Hulpdiensten zijn met spoed ter plaatse gegaan. Verdere details over de oorzaak en omstandigheden van de aanrijding zijn nog niet beschikbaar.

