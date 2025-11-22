Suriname en Guyana Versterken Samenwerking tijdens Malaria-Eliminatiebezoek

Een Guyanese delegatie onder leiding van PAHO-directeur dr. Kim Dickson heeft van 19 tot en met 21 november 2025 een werkbezoek gebracht aan Suriname. De groep, aangevuld met vertegenwoordigers van het Guyanese Malariaprogramma, kwam voor een intensieve uitwisseling over de gezamenlijke aanpak van malaria.

De missie had als doel om te leren van Suriname’s succesvolle strategieën die leidden tot de recente WHO-erkenning als malariavrij land. Tegelijkertijd moest het bezoek bijdragen aan verdere vooruitgang in Guyana én helpen voorkomen dat malaria opnieuw wordt geïntroduceerd in Suriname.

Gedurende drie dagen nam de delegatie deel aan diverse werkmomenten, waaronder een technische sessie met het Nationaal Malaria Programma van beide landen en de Malaria Elimination Task Force. Ook bezochten zij de Trop Clinic / Malariakliniek in Paramaribo om inzicht te krijgen in diagnostiek en behandelmethoden, evenals de mobiele malariadienstverlening nabij de Afobakadam die gericht is op moeilijk bereikbare gemeenschappen. Een bezoek aan een Medische Zending-kliniek bood daarnaast een inkijk in gemeenschapsgerichte preventie en zorg.

PAHO-directeur in Suriname, dr. Yafflo Ouattara, onderstreepte dat regionale samenwerking cruciaal blijft. Volgens hem toont de missie het gezamenlijke commitment om zowel de vooruitgang van Guyana te ondersteunen als de malariavrije status van Suriname te beschermen. “De inzichten die u hier opdoet, kunnen nieuwe oplossingen bieden. Tegelijkertijd versterken uw ervaringen onze waakzaamheid. De lessen van deze uitwisseling hebben impact voor de gehele regio,” aldus Ouattara.

Tijdens de opening van de technische bijeenkomst sprak minister Andre Misiekaba zijn dankbaarheid uit voor de samenwerking. Hij wees erop dat het behoud van Suriname’s malariavrije status sterk afhankelijk is van regionale inzet, zeker binnen het Amazoneregio. “Suriname maakt deel uit van het Guyana Shield. Eliminatie is niet duurzaam zonder gezamenlijke inspanningen,” benadrukte hij.

De minister gaf verder aan dat grensoverschrijdende migratie de grootste uitdaging vormt in het voorkomen van herintroductie. Dat Guyana het afgelopen jaar een sterke daling in malariagevallen heeft gekend, noemde hij een positieve ontwikkeling.

Misiekaba sloot af met de hoop dat het bezoek de basis legt voor intensievere samenwerking, betere informatie-uitwisseling en structurele ondersteuning, met als einddoel een malariavrij Guyana Shield in de nabije toekomst.