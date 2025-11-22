Vice-president Rusland Brengt Bemoedigend Bezoek aan Natio-Spelers

Vice-president Gregory Rusland heeft gistermiddag een inspirerend bezoek gebracht aan de selectie van Natio in het Marriott Hotel, waar het team verblijft in aanloop naar hun vertrek. Het bezoek stond in het teken van steun en waardering namens de Surinaamse regering. “We zijn trots op de weg die jullie hebben afgelegd en op wat jullie voor Suriname betekenen,” verklaarde de VP. Hij voegde eraan toe dat het geloof van het Surinaamse volk in Natio onverminderd sterk blijft, ondanks de minder gunstige uitslag van de laatste wedstrijd.

Als blijk van verbondenheid en erkenning spelde de vice-president bij elke speler een Surinaamse vlag op. De spelers gaven aan dat zij dit gebaar zeer waarderen en de vlag meedragen als symbool van hun band met Suriname, waar hun carrière hen ook brengt.

Dit bericht is een productie van het directoraat Volkscommunicatie van de Vice-president, Gregory Rusland.