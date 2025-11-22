President Simons en IDB Bespreken Prioriteiten voor Versterking van Surinaams Onderwijs

Anton Edmunds, General Manager van het Caribbean Country Department van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), heeft op donderdag 20 november 2025 een constructief overleg gevoerd met president Jennifer Simons. Tijdens de bijeenkomst op het Kabinet van de President werd vooral gefocust op de uitdagingen en kansen binnen de Surinaamse onderwijssector.

President Simons benadrukte dat onderwijs de hoogste nationale prioriteit heeft. Zij gaf aan dat er dringende behoefte is aan ondersteuning om de onderwijsresultaten te verbeteren en om kwalitatief hoogwaardige scholing in alle regio’s van het land toegankelijk te maken. Dit omvat ook ondersteunende diensten binnen het onderwijsstelsel, zoals vaardigheidstrainingen die jongeren voorbereiden op de toekomst een terrein waaraan het staatshoofd bijzondere aandacht wil schenken. Daarnaast werd het verhogen van het afstudeerpercentage als een belangrijke doelstelling genoemd, een uitdaging die volgens Edmunds in veel Caribische landen speelt.

Edmunds bevestigde dat de president duidelijk heeft aangegeven dat de verbetering van de onderwijsresultaten centraal staat in haar beleid. Hij merkte op dat zij specifiek wees op de behoeften van het binnenland. Hoewel eerdere inspanningen zich vaak op stedelijke gebieden richtten, benadrukte president Simons dat het onderwijsbeleid het hele land moet omvatten. “Suriname bestaat niet alleen uit de steden; ook het binnenland en andere regio’s verdienen evenveel aandacht,” aldus Edmunds.

Tot slot gaf Edmunds aan dat er mogelijkheden zijn om de samenwerking tussen de IDB en de Surinaamse regering verder te versterken. Een hechter partnerschap moet ervoor zorgen dat lopende en toekomstige programma’s zowel een grotere impact hebben als beter aansluiten op de nationale ontwikkelingsdoelen.