Huisartsenspoedpost Fred Derbystraat Heropend: Eerste Stap naar Herstel van Surinaamse Zorg

De vernieuwde NV Medhulp Huisartsenspoedpost aan de Fred Derbystraat 111 is op donderdag 20 november 2025 officieel heropend. De post, die 24 uur per dag geopend is, biedt gratis spoedzorg aan alle SZF-verzekerden en vormt een belangrijke stap in het toegankelijker maken van zorg in Suriname.

President Jennifer Simons gaf tijdens de opening aan dat de huisartsenposten ooit bedoeld waren om de Spoedeisende Hulp (SEH) te ontlasten. “Toen deze klinieken verdwenen, kwam de druk volledig op de SEH te liggen. Met deze heropening brengen we balans terug en zorgen we dat mensen buiten kantooruren terecht kunnen voor passende zorg,” verklaarde de president.

De spoedzorg is kosteloos voor SZF-verzekerden, terwijl particulier verzekerden wel moeten betalen. Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) benadrukte dat dit de eerste van meerdere geplande spoedposten is. “We hopen medio december een tweede locatie te openen. Dit is onderdeel van een bredere inspanning om de zorg stap voor stap te herstellen.”

Directeur Anand Doekhi van NV Medhulp Huisartsenspoedpost riep de gemeenschap op om tijdens reguliere uren hun eigen huisarts te bezoeken en de spoedpost alleen daarbuiten te gebruiken. Hij legde uit dat er wordt gewerkt met een triagesysteem om te bepalen of patiënten direct kunnen worden behandeld, moeten worden gestabiliseerd of moeten worden doorverwezen naar de SEH. De post beschikt over een volledig gedekt rooster, ondersteund door SZF-personeel en oproepkrachten.

President Simons benadrukte dat de gezondheidszorg in Suriname zich momenteel in een herstelperiode bevindt. “We bevinden ons in de reparatiefase. Dit is een eerste stap richting het terugwinnen van wat we hebben verloren en het opbouwen van een beter zorgsysteem.”