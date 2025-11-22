Suriname herfinanciert staatsleningen en versterkt begrotingspositie

De huidige regering constateerde bij aantreden dat de financiële situatie van Suriname onvoldoende transparant was en niet voldeed aan duurzaam economisch beleid. Het Ministerie van Financiën en Planning speelt een centrale rol in begrotingsbewaking, belastinginning en schuldbeheer via het SDMO.

Om hoge toekomstige rentelasten en de druk van het Value Recovery Instrument (VRI) op de begroting te verminderen, is een herfinancieringstraject gestart. Bestaande dure leningen worden versneld afgelost met nieuwe obligaties die op de internationale kapitaalmarkt zijn geplaatst. Dit traject, gecoördineerd door Bank of America Securities, leverde toezeggingen van investeerders van USD 1,55 miljard op.

Door deze operatie:

Wordt de VRI volledig afgelost, waardoor toekomstige olieroyalty’s volledig naar de schatkist en het Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname (SSFS) gaan.

Ontstaat extra ruimte op de begroting voor investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur.

Wordt Suriname sterker gepositioneerd op de internationale kapitaalmarkt.

De regering zet zich in voor transparant en prudent financieel beleid, effectieve inning van staatsinkomsten en duurzame besteding van middelen, met periodieke rapportage aan investeerders en het IMF.