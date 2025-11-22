IMF: Hervormingen cruciaal voor Suriname nu olieperiode nadert

Een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft van 10 tot en met 21 november Suriname bezocht voor de jaarlijkse Article IV-consultatie. Sinds Suriname in 1978 toetrad tot het IMF, is het land verplicht deel te nemen aan deze periodieke evaluaties. De huidige missie is de eerste na afronding van het EFF-programma en had daardoor een dubbele functie: zowel toezicht als monitoring van de eerder doorgevoerde hervormingen.

Gedurende tien werkdagen voerde de IMF-missie meer dan vijftig gesprekken met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de economie. De bevindingen worden verwerkt in het officiële Article IV-rapport, dat naar verwachting in januari 2026 door de Uitvoerende Raad van het IMF zal worden behandeld en, met goedkeuring van de regering, wordt gepubliceerd.

Het IMF benadrukt dat Suriname, nu het land op de drempel staat van olieproductie voor de kust, voor een cruciale fase staat. Om toekomstige inkomsten effectief te benutten, zijn volgens het Fonds ingrijpende hervormingen nodig in onder meer de gezondheidszorg, het onderwijs, de infrastructuur en de economische diversificatie.

Tegelijkertijd spreekt het IMF zorg uit over recente verstoringen van het macro-economisch stabilisatieproces. De stijgende inflatie en druk op de wisselkoers zijn volgens het Fonds grotendeels het gevolg van forse pre-electorale overheidsuitgaven, die hebben geleid tot een sterke groei van de geldhoeveelheid en een verhoogde vraag naar goederen, diensten en buitenlandse valuta.

Het ministerie van Financiën en Planning benadrukt dat het al maatregelen treft om de overheidsfinanciën te versterken, zodat het monetair beleid beheersbaar blijft.

Het IMF dringt aan op:

Versterking en operationalisering van het Spaar- en Stabilisatiefonds (SSF);

invoering van een vijfjarenplan voor de overheidsfinanciën, inclusief uitgavenplafonds;

een duidelijke doelstelling voor schuldhoudbaarheid;

beperking van uitgaven ondanks de grote ontwikkelingsbehoeften;

aanpak van snel stijgende elektriciteitssubsidies en inefficiënte sociale programma’s;

versterking van transparantie en anticorruptie-mechanismen, gezien de toekomstige olie-inkomsten;

meer transparant bestuur bij staatsbedrijven en, waar nodig, het afstoten van ondermaats presterende ondernemingen.

De Surinaamse autoriteiten benadrukken hun commitment om de economie op het pad van stabilisatie, duurzame groei en ontwikkeling te houden.