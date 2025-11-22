Suriname en IDB bespreken voortzetting samenwerking en plannen voor 2026

Minister van Financiën en Planning heeft op 20 november een werkbespreking gehouden met een delegatie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), geleid door Anton Edmunds, Regionaal Manager voor het Caribisch gebied, en Adriana La Valley, IDB-vertegenwoordiger voor Suriname. Het overleg stond in het teken van de verdere samenwerking en de programmering voor 2026.

Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid stilgestaan bij de prioriteiten van de Surinaamse regering, vooral in relatie tot de verwachte ontwikkelingen in de olie- en gassector. De minister benadrukte dat Suriname zich tijdig moet voorbereiden om ervoor te zorgen dat toekomstige inkomsten op een verantwoorde manier worden ingezet en ten goede komen aan de gehele samenleving.

Momenteel lopen er 22 IDB-projecten in Suriname, met een totale waarde van circa USD 557 miljoen. Ongeveer 69% van deze middelen moet nog worden uitgevoerd. Daarom werd de nadruk gelegd op het versnellen van de implementatie van lopende projecten. Ook werd besproken dat, gezien de huidige schuldpositie van het land, er terughoudendheid geboden is bij het aangaan van nieuwe leningen. De voorkeur gaat uit naar technische assistentie en schenkingen om de nationale ontwikkelingsagenda te ondersteunen.

Een belangrijk onderdeel van het gesprek was de voorbereiding van de nieuwe Country Strategy 2026–2031 tussen Suriname en de IDB. Deze strategie zal worden opgesteld in nauw overleg met de regering en andere stakeholders, zodat deze aansluit bij de nationale prioriteiten voor duurzame ontwikkeling.

Daarnaast bespraken de delegaties de uitvoering van afspraken die eerder zijn gemaakt tussen de President van Suriname en de President van de IDB tijdens COP30 in Belém, Brazilië. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar diverse onderwijsinitiatieven, waaronder de organisatie van een nationale onderwijsconferentie.

Verder kwamen onderwerpen aan bod zoals ondersteuning in de energie- en sociale sector en de planning voor fiscale trainingen in samenwerking met de University of the West Indies (UWI).

Het overleg verliep in een positieve en constructieve sfeer en benadrukte opnieuw de sterke samenwerking tussen Suriname en de IDB, gericht op duurzame groei en financieel-economische stabiliteit.