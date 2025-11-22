Nationaal Archief opent jubileumtentoonstelling ter ere van 50 jaar onafhankelijkheid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad

Ter gelegenheid van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid heeft het Nationaal Archief Suriname (NAS) op donderdag 20 november een bijzondere tentoonstelling geopend met het thema: “Ontwikkeling van de Republiek Suriname vanaf 1975 tot heden – Impressies van een land in beweging”. De tentoonstelling belicht de belangrijkste momenten in de recente geschiedenis van Suriname en toont hoe het land zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

De opening vond plaats op het terrein van het NAS en bestond uit toespraken, kunstexpressie en optredens van Surinaamse artiesten. Onder de aanwezigen waren de vertegenwoordiger van de President, tevens minister a.i. van Binnenlandse Zaken Harish Manorath, de directeur van Binnenlandse Zaken Mohamad Nasier Eskak, evenals andere leden van het managementteam.

Nationale Archivaris Rita Tjin Fooh sprak in haar toespraak haar waardering uit voor de samenwerking met Stichting Skrifi, Stichting Beeld en Geluid en de medewerkers van NAS. Zij benadrukte dat de expositie een eerbetoon is aan de vele momenten die Suriname hebben gevormd van hoop en strijd tot pijn, groei en veerkracht. Voor de tentoonstelling zijn markante gebeurtenissen geselecteerd die de koers van het land zichtbaar hebben beïnvloed en die een belangrijke plaats innemen in het collectieve geheugen.

“Met deze tentoonstelling willen wij niet alleen terugblikken, maar ook stilstaan bij de weg die wij samen hebben afgelegd en vooruitkijken naar de toekomst die wij als natie willen bouwen,” aldus Tjin Fooh.

Minister Harish Manorath wees erop dat het bijzonder betekenisvol is dat de opening viel op de Dag van de Rechten van het Kind.

“Wanneer wij willen investeren in een sterke natie, moeten wij investeren in onze jongeren. Het kennen van onze geschiedenis is daarbij essentieel,” zei hij. Namens de President sprak hij zijn waardering uit voor iedereen die bijdroeg aan de totstandkoming van de tentoonstelling.

“Onze geschiedenis begrijpen en doorgeven is van groot belang niet alleen als bron van herinnering, maar als basis voor duurzame vooruitgang.”

De tentoonstelling bestaat uit een fysieke expositie met drie hoofdthema’s:

politiek-economische ontwikkeling

sociale ontwikkeling

sport en cultuur

Daarnaast is er een digitaal platform ingericht, waar bezoekers een uitgebreide tijdlijn kunnen bekijken met historische gebeurtenissen vanaf 1975 tot heden.

De expositie is te bezichtigen van 21 november tot en met 18 december 2025, dagelijks van 08.00 tot 15.00 uur.

