Stakeholders denken mee over nationale beweegrichtlijnen voor Suriname

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, heeft op 19 november 2025, met

ondersteuning van PAHO/WHO, een belangrijke stakeholdersconsultatie gehouden om de basis

te leggen voor de Nationale Richtlijnen voor Fysieke Activiteit in Suriname.

Het overleg richtte zich op het verzamelen van inzichten en deskundige input om richtlijnen te

ontwikkelen die beweging stimuleren in alle leeftijdsgroepen. Deze richtlijnen moeten een

centrale rol gaan spelen in de aanpak van niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s) zoals hart-

en vaatziekten, kanker en diabetes. Onvoldoende lichaamsbeweging blijft een van de

belangrijkste risicofactoren die met gedragsverandering te beïnvloeden zijn.

Tijdens de sessie kwamen vertegenwoordigers uit diverse sectoren samen – waaronder overheid,

onderwijs, sport en recreatie, gezondheidszorg, academische instellingen, maatschappelijke

organisaties en het bedrijfsleven. Deze brede vertegenwoordiging zorgt ervoor dat de

toekomstige richtlijnen passen bij de leefwereld van verschillende bevolkingsgroepen.

Bij de opening onderstreepte Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van Volksgezondheid, Welzijn en

Arbeid, het belang van gezamenlijke inzet: “Uw kennis, ervaring en inbreng zijn van groot

belang om ervoor te zorgen dat de richtlijnen aansluiten bij de realiteit van onze bevolking en

bijdragen aan een gezonder, actiever Suriname.”

De consultatie markeert een belangrijke stap richting nationale beweegrichtlijnen die bijdragen

aan een vitaler en gezonder Suriname.