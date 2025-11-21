Leerlingen O.S. Hockey School krijgen krachtige boodschap over kinderrechten

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, op 20 november, heeft
de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid twee informatieve sessies verzorgd voor
ongeveer 50 leerlingen van de O.S. Hockey School. Centraal stond het recht van kinderen om
beschermd te worden tegen kinderarbeid.
Tijdens de voorlichting leerden de jongeren over hun rechten, de oorzaken van kinderarbeid en
de negatieve gevolgen die het kan hebben op hun ontwikkeling. Ook werd uitgelegd welke rol de
overheid, de gemeenschap én kinderen zelf kunnen spelen bij het voorkomen en bestrijden van
kinderarbeid. De interactieve aanpak zorgde ervoor dat leerlingen actief konden meedenken en
meepraten.
Een belangrijk element van de sessies was het open gesprek. Leerlingen mochten vrijuit hun
vragen stellen en persoonlijke ervaringen delen. Hierdoor kregen zij beter inzicht in hoe
kinderarbeid er in de praktijk uitziet en waarom het zo belangrijk is dat ieder kind recht heeft op
onderwijs, veiligheid en een zorgeloze jeugd.
In het licht van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind benadrukt de commissie dat
voortdurende bewustwording van groot belang is. De Nationale Commissie Uitbanning
Kinderarbeid blijft zich inzetten voor een toekomst waarin elk kind beschermd wordt en
ongestoord kan opgroeien, leren en dromen.