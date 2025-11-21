Leerlingen O.S. Hockey School krijgen krachtige boodschap over kinderrechten

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, op 20 november, heeft

de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid twee informatieve sessies verzorgd voor

ongeveer 50 leerlingen van de O.S. Hockey School. Centraal stond het recht van kinderen om

beschermd te worden tegen kinderarbeid.

Tijdens de voorlichting leerden de jongeren over hun rechten, de oorzaken van kinderarbeid en

de negatieve gevolgen die het kan hebben op hun ontwikkeling. Ook werd uitgelegd welke rol de

overheid, de gemeenschap én kinderen zelf kunnen spelen bij het voorkomen en bestrijden van

kinderarbeid. De interactieve aanpak zorgde ervoor dat leerlingen actief konden meedenken en

meepraten.

Een belangrijk element van de sessies was het open gesprek. Leerlingen mochten vrijuit hun

vragen stellen en persoonlijke ervaringen delen. Hierdoor kregen zij beter inzicht in hoe

kinderarbeid er in de praktijk uitziet en waarom het zo belangrijk is dat ieder kind recht heeft op

onderwijs, veiligheid en een zorgeloze jeugd.

In het licht van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind benadrukt de commissie dat

voortdurende bewustwording van groot belang is. De Nationale Commissie Uitbanning

Kinderarbeid blijft zich inzetten voor een toekomst waarin elk kind beschermd wordt en

ongestoord kan opgroeien, leren en dromen.