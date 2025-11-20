Renovatie muziekkapel Nationaal Leger van start: Minister Ramsaran geeft officiële aftrap

De renovatie van de muziekkapelruimte van het Nationaal Leger op de Memre Buku Kazerne is

vandaag officieel gestart. Ter gelegenheid daarvan bracht minister Uraiqit Ramsaran van

Defensie een werkbezoek aan de locatie om zich persoonlijk te oriënteren op de geplande

werkzaamheden.

Minister Ramsaran benadrukte dat deze renovatie slechts het begin is van een bredere en gerichte

inspanning om de werkomstandigheden binnen het Nationaal Leger structureel te verbeteren.

“Dit is het startpunt. We versterken eerst onze eigen faciliteiten, en van binnenuit bouwen we

verder,” aldus de minister.

Tijdens zijn bezoek sprak hij zijn waardering uit voor de inzet en discipline van de militairen. Hij

prees hun professionaliteit en bedankte hen voor hun voortdurende bijdrage aan de veiligheid en

representatie van Suriname.

De minister kondigde tevens aan dat in de komende periode meerdere renovatie- en

verbeterprojecten binnen het Nationaal Leger op stapel staan. Deze investeringen moeten leiden

tot een moderne, veilige en efficiënte werkomgeving voor alle militairen.